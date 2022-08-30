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Сегодня, 16:40

Елеев перешел из ЦСКА в липецкий «Металлург»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Максим Елеев покинул московский клуб.

Как сообщает пресс-служба армейцев, 21-летний россиянин перешел в «Металлург», выступающий во Второй лиге.

Защитник подписал с липецким клубом полноценный контракт. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа трансфера.

Напомним, что Елеев является воспитанником академии красно-синих.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8918
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ФК Металлург (Липецк)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
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 Зенит 7 5 2 0 17-2 17
2
 Спартак 7 5 1 1 18-5 16
3
 ЦСКА 7 4 2 1 16-7 14
4
 Краснодар 7 4 2 1 15-8 14
5
 Сочи 7 4 1 2 13-12 13
6
 Динамо 7 3 4 0 13-6 13
7
 Ростов 7 3 4 0 12-9 13
8
 Локомотив 7 2 3 2 12-13 9
9
 Кр. Советов 7 2 3 2 9-11 9
10
 Ахмат 7 2 2 3 10-11 8
11
 Химки 7 2 1 4 9-13 7
12
 Оренбург 7 2 0 5 9-17 6
13
 Н. Новгород 7 1 3 3 10-14 6
14
 Факел 7 0 4 3 9-16 4
15
 Торпедо 7 0 1 6 4-18 1
16
 Урал 7 0 1 6 1-15 1
Результаты / календарь
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Оренбург – Химки
 - : -
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Краснодар – Сочи
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Динамо – Урал
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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 7
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
Кристиан Нобоа

Кристиан Нобоа

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 4
Артем Макарчук

Артем Макарчук

Сочи

 3
Хесус Мануэль Медина

Хесус Мануэль Медина

ЦСКА

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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Марк Мампасси

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