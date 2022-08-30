Елеев перешел из ЦСКА в липецкий «Металлург»
Защитник ЦСКА Максим Елеев покинул московский клуб.
Как сообщает пресс-служба армейцев, 21-летний россиянин перешел в «Металлург», выступающий во Второй лиге.
Защитник подписал с липецким клубом полноценный контракт. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа трансфера.
Напомним, что Елеев является воспитанником академии красно-синих.
Источник: https://t.me/pfccskamoscow/8918
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