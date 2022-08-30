Елеев перешел из ЦСКА в липецкий «Металлург»

Защитник ЦСКА Максим Елеев покинул московский клуб.

Как сообщает пресс-служба армейцев, 21-летний россиянин перешел в «Металлург», выступающий во Второй лиге.

Защитник подписал с липецким клубом полноценный контракт. Соглашение предусматривает опцию обратного выкупа трансфера.

Напомним, что Елеев является воспитанником академии красно-синих.