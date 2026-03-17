Челестини о потасовке в матче ЦСКА с «Балтикой»: «Я не оставлю своих игроков одних в таком эпизоде»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как относится к потасовке, которая произошла в конце матча 21-го тура РПЛ против «Балтики».

14 марта калининградцы дома победили красно-синих (1:0). В конце встречи главный тренер хозяев Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка. В ее результате красные карточки получили Талалаев и главный тренер красно-синих Фабио Челестини.

— Мы не заслуживали поражения в Калининграде, — сказал Челестини на пресс-конференции после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара». — С «Динамо» играли 10 на 11. Что-то не работает. Но так бывает и это надо пережить. Это сложный момент. Но ситуацию можно исправить. Мы должны быть все месте. В этом ключ к успеху.

Ситуация с Талалаевым? Видеоповтор все показывает четко. 40 человек в технической зоне отталкивают наших игроков. Главный тренер соперника выбивает мяч, хотя это был наш аут. Возможно, на испанском или на итальянском я сказал Талалаеву, что все это происходит из-за него, по его вине. А потом я общался с помощником судьи. Я не буду оставлять игроков одних в таком эпизоде. Меня два раза толкнули, это была сложная ситуация. Вы считаете, я не должен был идти в техническую зону «Балтики»? Я, как тренер, должен был туда идти.

— Вы оправдываете Кармо, который оттолкнул Талалаева в том эпизоде?

— Конечно, не надо было его толкать. Но тренер имел право взять мяч и выбить его? Да, это не повод его толкать. Но разве второй тренер имеет право меня толкать? Причем два раза.

На ближайшем заседании КДК РФС рассмотрит эпизоды с неудалением полузащитника ЦСКА Энрике Кармо за агрессивное поведение и удалением главного тренера армейцев Фабио Челестини.

(Мария Захарян)