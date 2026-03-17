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Челестини о потасовке в матче ЦСКА с «Балтикой»: «Я не оставлю своих игроков одних в таком эпизоде»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, как относится к потасовке, которая произошла в конце матча 21-го тура РПЛ против «Балтики».

14 марта калининградцы дома победили красно-синих (1:0). В конце встречи главный тренер хозяев Андрей Талалаев взял мяч, улетевший за пределы поля, и выбил его на трибуны, не дав игрокам ЦСКА вернуть его в игру. Хавбек армейцев Энрике Кармо толкнул Талалаева, после чего между командами завязалась потасовка. В ее результате красные карточки получили Талалаев и главный тренер красно-синих Фабио Челестини.

— Мы не заслуживали поражения в Калининграде, — сказал Челестини на пресс-конференции после ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара». — С «Динамо» играли 10 на 11. Что-то не работает. Но так бывает и это надо пережить. Это сложный момент. Но ситуацию можно исправить. Мы должны быть все месте. В этом ключ к успеху.

Ситуация с Талалаевым? Видеоповтор все показывает четко. 40 человек в технической зоне отталкивают наших игроков. Главный тренер соперника выбивает мяч, хотя это был наш аут. Возможно, на испанском или на итальянском я сказал Талалаеву, что все это происходит из-за него, по его вине. А потом я общался с помощником судьи. Я не буду оставлять игроков одних в таком эпизоде. Меня два раза толкнули, это была сложная ситуация. Вы считаете, я не должен был идти в техническую зону «Балтики»? Я, как тренер, должен был туда идти.

— Вы оправдываете Кармо, который оттолкнул Талалаева в том эпизоде?

— Конечно, не надо было его толкать. Но тренер имел право взять мяч и выбить его? Да, это не повод его толкать. Но разве второй тренер имеет право меня толкать? Причем два раза.

На ближайшем заседании КДК РФС рассмотрит эпизоды с неудалением полузащитника ЦСКА Энрике Кармо за агрессивное поведение и удалением главного тренера армейцев Фабио Челестини.

(Мария Захарян)

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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

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Гамид Агаларов

Динамо Мх

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П
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Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

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