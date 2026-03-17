В «Зените» прокомментировали премьеру фильма о 100-летии клуба

Директор по коммуникациям «Зенита» Жанна Дембо поделилась впечатлениями от премьерного показа фильма и сериала «Зенит» навсегда», посвященного истории клуба, которому в мае 2025-го года исполнилось 100 лет.

«100 лет — это большая история. Мы очень старались не быть занудными, не растягивать. Очень компактно рассказали, но ничего не забыли. Сериал рассказывает о характере клуба. Ленинградский характер. Это история про любовь, взаимовыручку, семью. Мне кажется, очень важно, что у зрителей будет возможность увидеть, какой многогранный «Зенит», — заявила Дембо.

Дебютный показ фильма «Зенит» навсегда прошел во вторник, 17 марта в Москве в кинотеатре «Художественный».