Ротенберг: «Гусев — живет футболом, человек с характером. Уважаю его!»

Главный тренер сборной «Россия 25» и первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в интервью «СЭ» оценил выступление «Динамо» под руководством Ролана Гусева.



«Он живет футболом, человек с характером. Уважаю его за решение согласиться на такую работу в середине сезона. У него не было возможности формировать состав. Но он смог подготовить физически. Есть талант управлять коллективом и направлять его. Это тяжелая работа, она вызывает огромное уважение. Когда команда столько забивает мячей — это радует болельщиков, самих игроков, все получают удовольствие. Эта энергия сохраняется. Удачи в следующих играх, будем болеть, помогать!» — сказал Ротенберг «СЭ».



«Динамо» с 30 очками после 21 матча занимает седьмое место в таблице РПЛ.

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