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Главный тренер «Ахмата» Ромащенко: «Невозможно за 8 дней все исправить и поменять»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко прокомментировал ничью со «Спартаком» (0:0) в матче 6-го тура РПЛ.

— Желтая карточка Шелии за затяжку времени — это психология? У вас же были моменты в концовке.

— Невозможно за 8 дней все исправить и поменять. Ребята привыкают к новым требованиям, а в головах сидят отголоски прошлого. Игра была равной, но, считаю, первый тайм и концовка второго были за нами. У нас сегодня первый такой матч получился. С «Оренбургом» так не было — там у нас было 1,5 дня на подготовку. Игроки будут делать то, что мы им скажем.

— Как вам уровень судейства в России?

— Никогда не буду комментировать судейство ни в какую сторону. Это моя вторая игра как главного тренера «Ахмата». Я был сфокусирован на своей команде. На судью внимания не обращал. Темп порой замедляется, да. Но судьи — тоже люди, они могут ошибаться. Хочется быстрой игры, да. Футболисты растут, судьи растут. Нам всем есть, где прогрессировать.

— Поделитесь с нами сильными и слабыми сторонами «Спартака».

— Да вы больше тренеров знаете, ха-ха. «Спартак» всегда претендует на чемпионство, от него болельщики всегда ждут яркой игры. Эта команда играет с позиции силы, особенно дома. Это видно сразу. Самая сильная группа — атакующая. Два вингера, форвард и две восьмерки, которые делают забегания. Нельзя было давать пространства и низко садиться. Но у них есть и проблемы в обороне. Всем про них известно. Думаю, этого достаточно.

— У вас было всего 5 игроков на лавке. Хватит вам футболистов на сезон?

— Мы не обращали внимания на это. Сюда мы прилетели с 1 защитником — Уциевым — он был готов выйти на всех позициях. Мы понимали ситуацию, приходя в «Ахмат». Не сильно люблю смотреть в прошлое, особенно туда, где меня не было. Мы знаем наш цикл. Он довольно плотный. Ничего страшного. Надо со штабом думать, как готовить и восстанавливать ребят.

ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Мирослав Ромащенко
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 Краснодар 6 4 2 0 9-2 14
2
 Зенит 6 4 1 1 14-5 13
3
 Урал 6 4 1 1 8-7 13
4
 Динамо 6 3 2 1 13-11 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-9 10
6
 Спартак 6 3 1 2 12-10 10
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ахмат 6 2 1 3 9-8 7
9
 Пари НН 6 2 1 3 3-5 7
10
 Ростов 6 2 1 3 7-12 7
11
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
12
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
13
 Рубин 6 1 3 2 8-13 6
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 Факел 6 1 1 4 5-10 4
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 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
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Зенит – Урал
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Рубин – Динамо
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Спартак – Ахмат
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Пари НН – Ростов
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