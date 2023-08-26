Карпин: «Скептики будут кричать, чтобы меня отправили в отставку? Смысл из-за этого переживать?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос о том, видит ли он свою ошибку в результатах команды в текущем сезоне РПЛ.

В субботу, 26 августа ростовчане проиграли «Пари НН» (0:1) на выезде. В последних пяти матчах во всех турнирах команда потерпела 4 поражения и одержала одну победу.

«Вижу ли я свою ошибку в нынешних результатах «Ростова»? А чью еще? Кто еще виноват? Футболисты? Футболисты выигрывают и проигрывают, а виноват всегда тренер. В чем я недорабатываю? Результат на лице или налицо», — сказал Карпин на пресс-конференции.

Также главный тренер «Ростова» рассказал, опасается ли он того, что скептики будут требовать его отставки.

«Не боюсь ли я, что скоро скептики начнут кричать: «Карпина — в отставку?» Можно кричать, что угодно. Смысл из-за этого переживать?», — добавил Карпин.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России с 7 очками в 6 матчах. В 7-м туре РПЛ команда примет на своем поле «Динамо» 3 сентября.