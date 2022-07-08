Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:55

В «Спартаке» заявили, что ждут форму на следующий сезон

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с формой команды на следующий сезон.

— Сегодня в Сеть слили вашу форму, которая должна была быть в сезоне-2022/23. Она будет? Она доехала? Что с ней?

— Пока не доехала. Ждем. Там не совсем верный логотип, мы об этом говорили, но история по форме — давайте дождемся. Это коммерческая история. Наш коммерческий директор Рустам Махмутоы держит ситуацию на контроле. Он постоянно на созвоне с Nike, с посредниками и так далее.

Сегодня, 8 июля, в Сети появилось изображение формы «Спартака», которую могли выпустить к новому сезону.

Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Генич: «Думаю, Федотов разочаровался в ЦСКА»
Агент Николича: «Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» отреагировали на слухи о возможном уходе Федуна
«Спартак» об ошибке Мартинса: «Хотел сделать приятное болельщикам, но сделал приятное всем вокруг»
В «Спартаке» заявили, что легионеры команды не писали бумагу о том, что они точно не уедут из России
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
В «Спартаке» рассказали о состоянии Мартинса и Мозеса перед Суперкубком России против «Зенита»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» оценили ролик фанатов «Зенита» про Зарему
В «Спартаке» рассказали о ситуации с легионерами
Сработает ли спартаковская антилогика? Рабинер — о предстоящих Суперкубке России и ретроматче
Колосков: «Зенит» укомплектован лучше «Спартака» и выглядит фаворитом матча за Суперкубок»
Материалы сюжета: «Спартак» с новым главным тренером: вместо Ваноли — Абаскаль
Семак: «Как коллега я пожелаю Абаскалю успехов, но не в матчах против «Зенита»
Ещенко: «Переход в «Знамя»? Не понимаю о чем речь»
Ещенко рассказал о потерянной сумме денег, которую дал в долг знакомому человеку
Ещенко о прощальном матче с Ребровым: «С теми же ветеранами «Спартака» можно организовать»
Ещенко удивлен возмущениями динамовцев по поводу Умярова: «Преподносят так, будто у них что-то забрали»
Ещенко рассказал, как уладил конфликт с гендиректором «Зенита»
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: старт чемпионата-2022/2023
Агент Николича: «Сейчас не самая лучшая ситуация для возвращения Марко в Россию»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с распределением билетов на матч за Суперкубок с «Зенитом»
В «Спартаке» рассказали о ситуации с легионерами
Колосков: «Зенит» укомплектован лучше «Спартака» и выглядит фаворитом матча за Суперкубок»
Медина ответил на вопрос, останется ли в ЦСКА
Источник: «Ростов» и «Динамо» согласовали трансфер Комличенко
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Генич: «Есть подозрение, что в «Сочи» обиделись на Федотова»

«Спартак» об ошибке Мартинса: «Хотел сделать приятное болельщикам, но сделал приятное всем вокруг»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
4
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
8
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
11
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
12
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
13
 Химки 0 0 0 0 0-0 0
14
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
16
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 - : -
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости