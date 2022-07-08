В «Спартаке» заявили, что ждут форму на следующий сезон

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о ситуации с формой команды на следующий сезон.

— Сегодня в Сеть слили вашу форму, которая должна была быть в сезоне-2022/23. Она будет? Она доехала? Что с ней?

— Пока не доехала. Ждем. Там не совсем верный логотип, мы об этом говорили, но история по форме — давайте дождемся. Это коммерческая история. Наш коммерческий директор Рустам Махмутоы держит ситуацию на контроле. Он постоянно на созвоне с Nike, с посредниками и так далее.

Сегодня, 8 июля, в Сети появилось изображение формы «Спартака», которую могли выпустить к новому сезону.