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Экс-игрок Зенита Алексей Гасилин: комментарий о словах Игоря Дивеева про шансы Спартака на чемпионство в РПЛ

Гасилин — о словах Дивеева про «Спартак»: «Он это сказал на эмоциях. Красно-белые — претенденты на чемпионство»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева, который заявил, что не считает «Спартак» претендентом на чемпионство, несмотря на победу красно-белых над петербуржцами (2:0) в матче 5-го тура РПЛ.

«Я знаю Игоря, он это сказал на эмоциях. «Спартак» — претендент на чемпионство. Красно-белые не побоялись и заявили о своих намерениях еще перед сезоном. В последний раз когда такое было? Даже не вспомнить», — сказал Гасилин «СЭ».

Игорь Дивеев.«Не считаю «Спартак» претендентом на первое место». Дивеев высказался после поражения «Зенита»

«Спартак» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 9 очками располагается на четвертой строчке. Лидером является «Краснодар», набравший 15 очков в пяти турах.

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Алексей Гасилин
Игорь Дивеев
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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