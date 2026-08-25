Гасилин — о словах Дивеева про «Спартак»: «Он это сказал на эмоциях. Красно-белые — претенденты на чемпионство»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова защитника сине-бело-голубых Игоря Дивеева, который заявил, что не считает «Спартак» претендентом на чемпионство, несмотря на победу красно-белых над петербуржцами (2:0) в матче 5-го тура РПЛ.

«Я знаю Игоря, он это сказал на эмоциях. «Спартак» — претендент на чемпионство. Красно-белые не побоялись и заявили о своих намерениях еще перед сезоном. В последний раз когда такое было? Даже не вспомнить», — сказал Гасилин «СЭ».

«Спартак» набрал 12 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» с 9 очками располагается на четвертой строчке. Лидером является «Краснодар», набравший 15 очков в пяти турах.