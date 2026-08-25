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Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой оценил свои тренерские способности

Мостовой о своих тренерских способностях: «При мне атмосфера будет хорошая, результат не гарантирую!»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил свои тренерские способности и сравнил их с умениями других специалистов.

«Я 20 лет как закончил играть в футбол, но что-то никакого тренерского предложения не было ни в каком качестве. Я спокойно к этому отношусь. У нас в России иначе к футболу относятся. У нас есть тренеры, которые за месяц три команды меняют, и в каждой, куда приходят, целуют эмблему. Я — другой, воспитан иначе. Поэтому я отличаюсь от многих.

Бывает еще, что тренера уволят из-за провала команды, а он на следующий день приходит на ТВ-программу и рассказывает, как надо играть. Бессовестные люди (смеется). При мне атмосфера будет хорошая, результат не гарантирую! Я всегда говорил и буду говорить, что играют футболисты, а не те люди, кто на бровке. Играют живые люди: сегодня ты плюнул в девятку, а завтра пять раз мимо мяча дал», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».

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Александр Мостовой
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
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 3 1 0
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