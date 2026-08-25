Мостовой о своих тренерских способностях: «При мне атмосфера будет хорошая, результат не гарантирую!»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» оценил свои тренерские способности и сравнил их с умениями других специалистов.

«Я 20 лет как закончил играть в футбол, но что-то никакого тренерского предложения не было ни в каком качестве. Я спокойно к этому отношусь. У нас в России иначе к футболу относятся. У нас есть тренеры, которые за месяц три команды меняют, и в каждой, куда приходят, целуют эмблему. Я — другой, воспитан иначе. Поэтому я отличаюсь от многих.

Бывает еще, что тренера уволят из-за провала команды, а он на следующий день приходит на ТВ-программу и рассказывает, как надо играть. Бессовестные люди (смеется). При мне атмосфера будет хорошая, результат не гарантирую! Я всегда говорил и буду говорить, что играют футболисты, а не те люди, кто на бровке. Играют живые люди: сегодня ты плюнул в девятку, а завтра пять раз мимо мяча дал», — сказал Мостовой «СЭ».

В ноябре 2024 года Мостовой прошел стажировку в «Динамо» перед получением тренерской лицензии. 56-летний россиянин еще не работал тренером ни в одной команде.

Мостовой — двукратный чемпион СССР в составе «Спартака», также он выступал за «Сельту», «Бенфику», «Кан», «Страсбург» и «Алавес».