Гасилин — о Соболеве в матче со «Спартаком»: «Он выпал из игры, везде уступил»

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин поделился с «СЭ» мнением об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (0:2).

«Надо отметить, что «Спартак» был неплох. Об этом надо говорить. В последних очных матчах против «Зенита» красно-белые выглядят очень конкурентоспособными. Питерцы не смогли показать свой максимум. Соболев из этой игры просто выпал — уступил везде. Глушенков провел свой не самый лучший матч и был раздраженным. Ему показали две желтые за то, что он заведенный, но не сконцентрирован на футбольных действиях. «Зенит» зависим от лидеров. Я бы отметил решение Карседо поставить Угальде — оно оказалось правильным. Мне очень понравилось, как сыграли москвичи. У меня много друзей, которые болеют за «Спартак». Они были по-настоящему счастливы после матча», — сказал Гасилин «СЭ».

«Спартак» набрал 12 очков и поднялся на второе место в РПЛ. «Зенит» с 9 очками идет четвертым в турнирной таблице.