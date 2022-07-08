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Сегодня, 12:57

В «Спартаке» оценили ролик фанатов «Зенита» про Зарему

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Зарема Салихова и Леонид Федун.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о ролике фанатов «Зенита» про Зарему Салихову.

«Пародия на Зарему от фанатов «Зенита»? Я посмотрел этот ролик, сделано качественно, видно, что дорогой продакшн. Удивился, откуда у Ландскроны такие средства, но, видимо, так было решено сделать. Не понимаю, какой смысл прятаться за болельщиков? Сделали бы напрямую. Мы, например, когда делали свой ролик «Проклятый старый дом», мы говорили вообще о всей системе, там было много жертв, а не один человек. Мы не прятались, выложили это на своих ресурсах. Если ты дерзишь, делай напрямую! Зачем какие-то прокладки?

Сделано качественно. Остальное — дело вкуса, кому-то понравилось, кому-то нет. На мой взгляд, юмор поверхностный: теплый, квновский немножко. Многим зашло... Реакция Заремы Равильевны? Ей сейчас не до того, но, наверное, она видела ролик", — сказал Зеленов.

По сюжету видеоролика болельщиков «Зенита», Салихова пришла на сеанс к психотерапевту и рассказывает о своих проблемах.

Матч за Олимп Суперкубок России-2022 «Зенит» — «Спартак» пройдет 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 мск.

скриншот из&nbsp;видеоролика. «Да не бомбит у меня!» Фанаты «Зенита» спародировали Зарему Салихову перед матчем за Суперкубок со «Спартаком»

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Зарема Салихова
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