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Сегодня, 11:10

В Сети появилось изображение формы «Спартака», которую могли выпустить к новому сезону

Сергей Разин
корреспондент
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Изображение формы «Спартака» на сезон-2022/23.
Фото Footyheadlines

Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение формы «Спартака» на сезон-2022/23.

Футболка домашней формы выполнена в красном цвете с белой полосой на груди, на которой располагается эмблема клуба. Также на футболке нанесен узор в виде ромбов. Футболка выыездной формы представлена в белом цвете, на груди располагается логотип титульного спонсора.

На обеих комплектах формы эмблема «Спартака» имеет ленту с юбилейной надписью в честь 100-летия клуба.

Эта форма могла была быть выпущена к новому сезону, однако официальный экипировщик «Спартака» Nike расторг контракт с клубом.

ФК Спартак (Москва)
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