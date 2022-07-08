В Сети появилось изображение формы «Спартака», которую могли выпустить к новому сезону
Сайт Footyheadlines, специализирующийся на игровых формах, опубликовал изображение формы «Спартака» на сезон-2022/23.
Футболка домашней формы выполнена в красном цвете с белой полосой на груди, на которой располагается эмблема клуба. Также на футболке нанесен узор в виде ромбов. Футболка выыездной формы представлена в белом цвете, на груди располагается логотип титульного спонсора.
На обеих комплектах формы эмблема «Спартака» имеет ленту с юбилейной надписью в честь 100-летия клуба.
Эта форма могла была быть выпущена к новому сезону, однако официальный экипировщик «Спартака» Nike расторг контракт с клубом.
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|Динамо
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|0-0
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4
|Краснодар
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|0-0
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5
|ЦСКА
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|0
|0
|0-0
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6
|Локомотив
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|0
|0-0
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7
|Ахмат
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|0
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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|0-0
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12
|Урал
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|0-0
|0
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13
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0
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|0-0
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16
|Оренбург
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
|
Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
|
Динамо – Ростов
|- : -
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