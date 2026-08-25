Колосков считает, что Талалаева уже не удивить дисквалификацией

Почетный президент ФЁРФС Вячеслав Колосков прокомментировал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Что касается Талалаева, все зависит от того, что записывает делегат матча, как он там сформулировал, если вообще обратил внимание. Талалаев уже прошел все перечни наказаний, которые есть у нас, поэтому его ничем не удивить. Но интерпретация — это дело уже контролирующих органов, главное, что записал делегат матча», — циирует Колоскова ТАСС.

После гола нападающего «Балтики» Чинонсо Оффора Талалаев показал нецензурный жест в адрес людей на трибуне. Впоследствии взятие ворот было отменено. Тренер объяснил, что жестом хотел показать руководителю клуба, что команда не проиграет.

В прошлом сезоне Талалаев дважды подвергался дисквалификациям после матчей РПЛ. После встречи со «Спартаком» (1:0) специалист был отстранен на три игры, после матча с ЦСКА (1:0) — на четыре.