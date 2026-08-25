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Колосков считает, что Талалаева уже не удивить дисквалификацией

Сергей Ярошенко

Почетный президент ФЁРФС Вячеслав Колосков прокомментировал поведение главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева в матче 5-го тура РПЛ с «Рубином» (1:1).

«Что касается Талалаева, все зависит от того, что записывает делегат матча, как он там сформулировал, если вообще обратил внимание. Талалаев уже прошел все перечни наказаний, которые есть у нас, поэтому его ничем не удивить. Но интерпретация — это дело уже контролирующих органов, главное, что записал делегат матча», — циирует Колоскова ТАСС.

После гола нападающего «Балтики» Чинонсо Оффора Талалаев показал нецензурный жест в адрес людей на трибуне. Впоследствии взятие ворот было отменено. Тренер объяснил, что жестом хотел показать руководителю клуба, что команда не проиграет.

В прошлом сезоне Талалаев дважды подвергался дисквалификациям после матчей РПЛ. После встречи со «Спартаком» (1:0) специалист был отстранен на три игры, после матча с ЦСКА (1:0) — на четыре.

Источник: ТАСС
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Андрей Талалаев
Футбол
РПЛ
ФК Балтика
Вячеслав Колосков
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 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
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 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
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30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
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