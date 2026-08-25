Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине

Обозреватель «СЭ» — о капитане красно-белых, забившем «Зениту» и вышедшем на 9-е место по числу проведенных матчей за «Спартак».

Роман Зобнин неуклонно входит в историю «Спартака». В своем спокойном, нешумном, лишенном скандалов и эпатажа стиле. Каким он был в 22, когда я с ним поближе познакомился на сборе в Абу-Даби посреди чемпионского сезона при Каррере, таким остается и в 32.

Играя 315-й матч за клуб, впервые забивая «Зениту» — капитан не на пафосе и не на надрыве, всегда стоит двумя ногами на земле, одинаково взвешен и трезвомыслящ хоть после 3:0, хоть после 0:3, хоть будучи ключевым полузащитником четвертьфиналиста ЧМ-2018, хоть отдав ужасный голевой пас назад с Данией на Евро-2020. Он никогда не скажет глупость и никого не оскорбит. Язык у него никогда не опережает ум.

Красно-белые выкупили Романа за прописанные в его контракте отступные в три миллиона евро из вылетевшего «Динамо» летом 2016-го. Фанаты бело-голубых долго не могли его за это простить — но он что, обязан был идти в Первую лигу, не будучи даже динамовским воспитанником? Родом из сибирского Иркутска (это связывает его со знаменитым спартаковским болельщиком Денисом Мацуевым), Зобнин рано уехал в Тольятти, в академию имени Коноплева золотых времен Романа Абрамовича.

Оттуда в 17 лет отправился аж на стажировку в «Челси» как лучший игрок «коноплевки» по своему году. Там познакомился и сдружился с будущим одноклубником по «Спартаку» и партнером по основе сборной на ЧМ-2018 Ильей Кутеповым, оказавшимся на тех же основаниях — у них с Романом разница в год. Тот давно пропал с большого футбольного горизонта. А Зобнин — капитан «Спартака».

Они в Лондоне вместе с 18-19-летними игроками молодежки «Челси» даже тренировались с Фрэнком Лэмпардом, восстанавливавшимся после травмы. «Он такие передачи отдавал на спокухе!» — восхищался Рома в нашем разговоре в Абу-Даби, и вот это выражение «на спокухе» мне запомнилось, потому что он сам таков. Пусть и не обладает таким пасом и ударом, как нынешний главный тренер «Ковентри».

После той поездки Зобнин стал болеть за синих — а как не начнешь, увидев настолько вблизи? А мечтал он скорее о Бундеслиге. Но и того, что всю карьеру проведет в России, не исключал. Случился второй вариант.

Начало его карьеры получилось очень удачным: в «Динамо» его рано оценил Станислав Черчесов, доверил даже дебютировать — пусть это вышло и неудачно, удалением — в Неаполе в плей-офф Лиги Европы. А сразу после, чтобы вернуть парню присутствие духа, дал ему 25 минут в конце матча со «Спартаком». Куда через год с лишним полузащитник и перейдет, а тренер воссоединится с ним в сборной, сразу сделав Зобнина железным игроком основы.

Был бы он им, если бы остался в «Динамо», в Первой лиге? Стал бы единственный пока раз в 22 года чемпионом России? Поехал бы еще год спустя на домашний ЧМ стержнем средней линии рядом с 20-летним Головиным и менявшимися Газинским и Кузяевым?

Ответы вы знаете. Ну и как можно обвинять игрока за решение для развития его карьеры? Тем более что он никогда динамовский клуб, в котором у него была зарплата 240 тысяч рублей, не «поливал», а в сезоне вылета был чуть ли не единственным светлым пятном — так по крайней мере высказывался тогдашний главный тренер сборной Леонид Слуцкий.

Фото ФК «Динамо», Константин Твердовский

В приглашении Зобнина в «Спартак» был очень заинтересован Дмитрий Аленичев, и они с гендиректором Сергеем Родионовым встретились с ним и убедили. Аленичеву, правда, суждено было поработать с Романом лишь три матча — два с АЕК и один с тульским «Арсеналом». На Кипре вообще-то с первых минут в центре поля должен был выйти Ромулу, но за пару дней до игры сломался. Поставили Зобнина — и он свое место уже никому не отдал.

Пришел Массимо Каррера — и за полгода Роман отыграл на четырех позициях, показав себя фантастическим универсалом, хоть и предпочитая роль «восьмерки», но никогда не ворча по поводу затыкания дыр.

Универсализм без потери качества — одна из самых ценных валют в современном футболе, и Зобнин сделал его своим геральдическим знаком.

В том первом спартаковском сезоне, увенчавшемся золотом, он часто играл левым полузащитником и менялся местами с Дмитрием Комбаровым. Теперь на комбаровской позиции он выступает постоянно. И в свои 30+ быстро учится всему, что требует Хуан Карлос Карседо, — например, смещениям в центр, на ударную позицию. Откуда он, синхронно сработав с Барко и Маркиньосом, и поставил печать на документе о победе над «Зенитом».

Еще год назад казалось, что Роман играет в «Спартаке» уже скорее номинальную роль и команде едва ли поможет. Деян Станкович сделал из него глухого запасного. Он не роптал, на выбрасывал белый флаг, а молчал и работал. Надрывного Станковича с тех пор уволили уже из двух клубов. Тихий Зобнин капитанит в «Спартаке» и забивает «Зениту».

Его 315-й матч в «Спартаке» — это уже девятое место в клубной истории. Топ-10 в команде, которой, по мнению одних — больше века, да даже и тех, кто с этим не согласен, — 91 год. Топ-10 во времена, когда и тренеры меняются иной раз чаще чем раз в год (Зобнин, поработавший с Аленичевым, Каррерой, Рианчо, Кононовым, Тедеско, Виторией, Ваноли, Абаскалем, Слишковичем, Станковичем, Романовым и вот теперь Карседо, не даст соврать), и игроки покупаются и продаются постоянно, а не как во времена Бескова или Романцева.

Тем сложнее сейчас удержаться и быть чем-то полезным каждому. Зобнину это уже 11-й сезон удается. Он и через серьезные травмы проходил, но возвращался и снова доказывал свою нужность очередному специалисту. Он никогда не вставал в позу, никогда ни с кем не воевал, не делил сферы влияния. Он просто играл в футбол, каждый день тренировался так, чтобы попадать в основу, а если не получалось — не делал губки бантиком, а работал вдвое больше, чтобы свое место отвоевать.

Что снова и сделал, когда пришел Карседо.

Капитанская повязка на его руке на одиннадцатый год в клубе смотрится максимально органично, а сам он в этой роли — максимально достойно. Хоть его лидерство и тихое, без звонких ударов кулаком себе в грудь. Он — лидер собственным примером, а не зычным голосом и эффектными призывами. Может, он от природы и не вожак. Но по команде и ее игре видно, насколько она сплоченна. А чья это еще заслуга, помимо тренерской, если не капитанская?

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Порой место в истории заслуживается каким-то одним ярчайшим моментом или сезоном. В случае с Зобниным это происходит постепенно, шаг за шагом. Но в этой пошаговости тем более отчетливо пропечатывается основательность и достоинство, свойственные характеру Романа.

Основательность и достоинство, которые заставляют болельщиков «Спартака» ему верить и всегда встречать его появление на поле аплодисментами.

На какую бы из десяти позиций он сегодня ни вышел.