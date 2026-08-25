Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине
Роман Зобнин неуклонно входит в историю «Спартака». В своем спокойном, нешумном, лишенном скандалов и эпатажа стиле. Каким он был в 22, когда я с ним поближе познакомился на сборе в Абу-Даби посреди чемпионского сезона при Каррере, таким остается и в 32.
Играя 315-й матч за клуб, впервые забивая «Зениту» — капитан не на пафосе и не на надрыве, всегда стоит двумя ногами на земле, одинаково взвешен и трезвомыслящ хоть после 3:0, хоть после 0:3, хоть будучи ключевым полузащитником четвертьфиналиста ЧМ-2018, хоть отдав ужасный голевой пас назад с Данией на Евро-2020. Он никогда не скажет глупость и никого не оскорбит. Язык у него никогда не опережает ум.
Красно-белые выкупили Романа за прописанные в его контракте отступные в три миллиона евро из вылетевшего «Динамо» летом 2016-го. Фанаты бело-голубых долго не могли его за это простить — но он что, обязан был идти в Первую лигу, не будучи даже динамовским воспитанником? Родом из сибирского Иркутска (это связывает его со знаменитым спартаковским болельщиком Денисом Мацуевым), Зобнин рано уехал в Тольятти, в академию имени Коноплева золотых времен Романа Абрамовича.
Оттуда в 17 лет отправился аж на стажировку в «Челси» как лучший игрок «коноплевки» по своему году. Там познакомился и сдружился с будущим одноклубником по «Спартаку» и партнером по основе сборной на ЧМ-2018 Ильей Кутеповым, оказавшимся на тех же основаниях — у них с Романом разница в год. Тот давно пропал с большого футбольного горизонта. А Зобнин — капитан «Спартака».
Они в Лондоне вместе с 18-19-летними игроками молодежки «Челси» даже тренировались с Фрэнком Лэмпардом, восстанавливавшимся после травмы. «Он такие передачи отдавал на спокухе!» — восхищался Рома в нашем разговоре в Абу-Даби, и вот это выражение «на спокухе» мне запомнилось, потому что он сам таков. Пусть и не обладает таким пасом и ударом, как нынешний главный тренер «Ковентри».
После той поездки Зобнин стал болеть за синих — а как не начнешь, увидев настолько вблизи? А мечтал он скорее о Бундеслиге. Но и того, что всю карьеру проведет в России, не исключал. Случился второй вариант.
Начало его карьеры получилось очень удачным: в «Динамо» его рано оценил Станислав Черчесов, доверил даже дебютировать — пусть это вышло и неудачно, удалением — в Неаполе в плей-офф Лиги Европы. А сразу после, чтобы вернуть парню присутствие духа, дал ему 25 минут в конце матча со «Спартаком». Куда через год с лишним полузащитник и перейдет, а тренер воссоединится с ним в сборной, сразу сделав Зобнина железным игроком основы.
Был бы он им, если бы остался в «Динамо», в Первой лиге? Стал бы единственный пока раз в 22 года чемпионом России? Поехал бы еще год спустя на домашний ЧМ стержнем средней линии рядом с 20-летним Головиным и менявшимися Газинским и Кузяевым?
Ответы вы знаете. Ну и как можно обвинять игрока за решение для развития его карьеры? Тем более что он никогда динамовский клуб, в котором у него была зарплата 240 тысяч рублей, не «поливал», а в сезоне вылета был чуть ли не единственным светлым пятном — так по крайней мере высказывался тогдашний главный тренер сборной Леонид Слуцкий.
В приглашении Зобнина в «Спартак» был очень заинтересован Дмитрий Аленичев, и они с гендиректором Сергеем Родионовым встретились с ним и убедили. Аленичеву, правда, суждено было поработать с Романом лишь три матча — два с АЕК и один с тульским «Арсеналом». На Кипре вообще-то с первых минут в центре поля должен был выйти Ромулу, но за пару дней до игры сломался. Поставили Зобнина — и он свое место уже никому не отдал.
Пришел Массимо Каррера — и за полгода Роман отыграл на четырех позициях, показав себя фантастическим универсалом, хоть и предпочитая роль «восьмерки», но никогда не ворча по поводу затыкания дыр.
Универсализм без потери качества — одна из самых ценных валют в современном футболе, и Зобнин сделал его своим геральдическим знаком.
В том первом спартаковском сезоне, увенчавшемся золотом, он часто играл левым полузащитником и менялся местами с Дмитрием Комбаровым. Теперь на комбаровской позиции он выступает постоянно. И в свои 30+ быстро учится всему, что требует Хуан Карлос Карседо, — например, смещениям в центр, на ударную позицию. Откуда он, синхронно сработав с Барко и Маркиньосом, и поставил печать на документе о победе над «Зенитом».
Еще год назад казалось, что Роман играет в «Спартаке» уже скорее номинальную роль и команде едва ли поможет. Деян Станкович сделал из него глухого запасного. Он не роптал, на выбрасывал белый флаг, а молчал и работал. Надрывного Станковича с тех пор уволили уже из двух клубов. Тихий Зобнин капитанит в «Спартаке» и забивает «Зениту».
Его 315-й матч в «Спартаке» — это уже девятое место в клубной истории. Топ-10 в команде, которой, по мнению одних — больше века, да даже и тех, кто с этим не согласен, — 91 год. Топ-10 во времена, когда и тренеры меняются иной раз чаще чем раз в год (Зобнин, поработавший с Аленичевым, Каррерой, Рианчо, Кононовым, Тедеско, Виторией, Ваноли, Абаскалем, Слишковичем, Станковичем, Романовым и вот теперь Карседо, не даст соврать), и игроки покупаются и продаются постоянно, а не как во времена Бескова или Романцева.
Тем сложнее сейчас удержаться и быть чем-то полезным каждому. Зобнину это уже 11-й сезон удается. Он и через серьезные травмы проходил, но возвращался и снова доказывал свою нужность очередному специалисту. Он никогда не вставал в позу, никогда ни с кем не воевал, не делил сферы влияния. Он просто играл в футбол, каждый день тренировался так, чтобы попадать в основу, а если не получалось — не делал губки бантиком, а работал вдвое больше, чтобы свое место отвоевать.
Что снова и сделал, когда пришел Карседо.
Капитанская повязка на его руке на одиннадцатый год в клубе смотрится максимально органично, а сам он в этой роли — максимально достойно. Хоть его лидерство и тихое, без звонких ударов кулаком себе в грудь. Он — лидер собственным примером, а не зычным голосом и эффектными призывами. Может, он от природы и не вожак. Но по команде и ее игре видно, насколько она сплоченна. А чья это еще заслуга, помимо тренерской, если не капитанская?
Порой место в истории заслуживается каким-то одним ярчайшим моментом или сезоном. В случае с Зобниным это происходит постепенно, шаг за шагом. Но в этой пошаговости тем более отчетливо пропечатывается основательность и достоинство, свойственные характеру Романа.
Основательность и достоинство, которые заставляют болельщиков «Спартака» ему верить и всегда встречать его появление на поле аплодисментами.
На какую бы из десяти позиций он сегодня ни вышел.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|22.08
|15:30
|Факел – Оренбург
|0 : 0
|22.08
|18:00
|Ахмат – Ростов
|4 : 1
|22.08
|20:15
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 2
|23.08
|13:00
|Акрон – Крылья Советов
|0 : 3
|23.08
|15:15
|Динамо – Родина
|3 : 1
|23.08
|17:30
|Динамо Мх – Краснодар
|0 : 1
|23.08
|20:00
|Спартак – Зенит
|2 : 0
|24.08
|20:30
|Балтика – Рубин
|1 : 1
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0