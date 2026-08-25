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Капитан Достоинство и Универсализм, выживший при 12 тренерах «Спартака». Рабинер — о Зобнине

Игорь Рабинер
Обозреватель
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Обозреватель «СЭ» — о капитане красно-белых, забившем «Зениту» и вышедшем на 9-е место по числу проведенных матчей за «Спартак».

Роман Зобнин неуклонно входит в историю «Спартака». В своем спокойном, нешумном, лишенном скандалов и эпатажа стиле. Каким он был в 22, когда я с ним поближе познакомился на сборе в Абу-Даби посреди чемпионского сезона при Каррере, таким остается и в 32.

Играя 315-й матч за клуб, впервые забивая «Зениту» — капитан не на пафосе и не на надрыве, всегда стоит двумя ногами на земле, одинаково взвешен и трезвомыслящ хоть после 3:0, хоть после 0:3, хоть будучи ключевым полузащитником четвертьфиналиста ЧМ-2018, хоть отдав ужасный голевой пас назад с Данией на Евро-2020. Он никогда не скажет глупость и никого не оскорбит. Язык у него никогда не опережает ум.

Красно-белые выкупили Романа за прописанные в его контракте отступные в три миллиона евро из вылетевшего «Динамо» летом 2016-го. Фанаты бело-голубых долго не могли его за это простить — но он что, обязан был идти в Первую лигу, не будучи даже динамовским воспитанником? Родом из сибирского Иркутска (это связывает его со знаменитым спартаковским болельщиком Денисом Мацуевым), Зобнин рано уехал в Тольятти, в академию имени Коноплева золотых времен Романа Абрамовича.

Оттуда в 17 лет отправился аж на стажировку в «Челси» как лучший игрок «коноплевки» по своему году. Там познакомился и сдружился с будущим одноклубником по «Спартаку» и партнером по основе сборной на ЧМ-2018 Ильей Кутеповым, оказавшимся на тех же основаниях — у них с Романом разница в год. Тот давно пропал с большого футбольного горизонта. А Зобнин — капитан «Спартака».

Они в Лондоне вместе с 18-19-летними игроками молодежки «Челси» даже тренировались с Фрэнком Лэмпардом, восстанавливавшимся после травмы. «Он такие передачи отдавал на спокухе!» — восхищался Рома в нашем разговоре в Абу-Даби, и вот это выражение «на спокухе» мне запомнилось, потому что он сам таков. Пусть и не обладает таким пасом и ударом, как нынешний главный тренер «Ковентри».

Фрэнк Лэмпард.«Обычно тренеры говорят об игроках, но я горжусь собой». Лэмпард вывел «Ковентри» в АПЛ впервые с 2001 года

После той поездки Зобнин стал болеть за синих — а как не начнешь, увидев настолько вблизи? А мечтал он скорее о Бундеслиге. Но и того, что всю карьеру проведет в России, не исключал. Случился второй вариант.

Начало его карьеры получилось очень удачным: в «Динамо» его рано оценил Станислав Черчесов, доверил даже дебютировать — пусть это вышло и неудачно, удалением — в Неаполе в плей-офф Лиги Европы. А сразу после, чтобы вернуть парню присутствие духа, дал ему 25 минут в конце матча со «Спартаком». Куда через год с лишним полузащитник и перейдет, а тренер воссоединится с ним в сборной, сразу сделав Зобнина железным игроком основы.

Был бы он им, если бы остался в «Динамо», в Первой лиге? Стал бы единственный пока раз в 22 года чемпионом России? Поехал бы еще год спустя на домашний ЧМ стержнем средней линии рядом с 20-летним Головиным и менявшимися Газинским и Кузяевым?

Ответы вы знаете. Ну и как можно обвинять игрока за решение для развития его карьеры? Тем более что он никогда динамовский клуб, в котором у него была зарплата 240 тысяч рублей, не «поливал», а в сезоне вылета был чуть ли не единственным светлым пятном — так по крайней мере высказывался тогдашний главный тренер сборной Леонид Слуцкий.

Фото ФК «Динамо», Константин Твердовский

В приглашении Зобнина в «Спартак» был очень заинтересован Дмитрий Аленичев, и они с гендиректором Сергеем Родионовым встретились с ним и убедили. Аленичеву, правда, суждено было поработать с Романом лишь три матча — два с АЕК и один с тульским «Арсеналом». На Кипре вообще-то с первых минут в центре поля должен был выйти Ромулу, но за пару дней до игры сломался. Поставили Зобнина — и он свое место уже никому не отдал.

Пришел Массимо Каррера — и за полгода Роман отыграл на четырех позициях, показав себя фантастическим универсалом, хоть и предпочитая роль «восьмерки», но никогда не ворча по поводу затыкания дыр.

Универсализм без потери качества — одна из самых ценных валют в современном футболе, и Зобнин сделал его своим геральдическим знаком.

В том первом спартаковском сезоне, увенчавшемся золотом, он часто играл левым полузащитником и менялся местами с Дмитрием Комбаровым. Теперь на комбаровской позиции он выступает постоянно. И в свои 30+ быстро учится всему, что требует Хуан Карлос Карседо, — например, смещениям в центр, на ударную позицию. Откуда он, синхронно сработав с Барко и Маркиньосом, и поставил печать на документе о победе над «Зенитом».

&laquo;Спартака&raquo; открывает счет в&nbsp;матче с &laquo;Зенитом&raquo; (2:0) в&nbsp;матче 5-го тура РПЛ 23&nbsp;августа.План Карседо сработал: «Спартак» был злее, наглее и просто сильнее. «Зенит» проиграл по делу

Еще год назад казалось, что Роман играет в «Спартаке» уже скорее номинальную роль и команде едва ли поможет. Деян Станкович сделал из него глухого запасного. Он не роптал, на выбрасывал белый флаг, а молчал и работал. Надрывного Станковича с тех пор уволили уже из двух клубов. Тихий Зобнин капитанит в «Спартаке» и забивает «Зениту».

Его 315-й матч в «Спартаке» — это уже девятое место в клубной истории. Топ-10 в команде, которой, по мнению одних — больше века, да даже и тех, кто с этим не согласен, — 91 год. Топ-10 во времена, когда и тренеры меняются иной раз чаще чем раз в год (Зобнин, поработавший с Аленичевым, Каррерой, Рианчо, Кононовым, Тедеско, Виторией, Ваноли, Абаскалем, Слишковичем, Станковичем, Романовым и вот теперь Карседо, не даст соврать), и игроки покупаются и продаются постоянно, а не как во времена Бескова или Романцева.

Тем сложнее сейчас удержаться и быть чем-то полезным каждому. Зобнину это уже 11-й сезон удается. Он и через серьезные травмы проходил, но возвращался и снова доказывал свою нужность очередному специалисту. Он никогда не вставал в позу, никогда ни с кем не воевал, не делил сферы влияния. Он просто играл в футбол, каждый день тренировался так, чтобы попадать в основу, а если не получалось — не делал губки бантиком, а работал вдвое больше, чтобы свое место отвоевать.

Что снова и сделал, когда пришел Карседо.

Капитанская повязка на его руке на одиннадцатый год в клубе смотрится максимально органично, а сам он в этой роли — максимально достойно. Хоть его лидерство и тихое, без звонких ударов кулаком себе в грудь. Он — лидер собственным примером, а не зычным голосом и эффектными призывами. Может, он от природы и не вожак. Но по команде и ее игре видно, насколько она сплоченна. А чья это еще заслуга, помимо тренерской, если не капитанская?

Фото Федор Успенский, «СЭ»

Порой место в истории заслуживается каким-то одним ярчайшим моментом или сезоном. В случае с Зобниным это происходит постепенно, шаг за шагом. Но в этой пошаговости тем более отчетливо пропечатывается основательность и достоинство, свойственные характеру Романа.

Основательность и достоинство, которые заставляют болельщиков «Спартака» ему верить и всегда встречать его появление на поле аплодисментами.

На какую бы из десяти позиций он сегодня ни вышел.

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Роман Зобнин
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«Балтика» чудом спаслась в концовке матча с «Рубином». Накажут ли Талалаева за оскорбительный жест?
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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22.08 15:30 Факел – Оренбург 0 : 0
22.08 18:00 Ахмат – Ростов 4 : 1
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив 3 : 2
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов 0 : 3
23.08 15:15 Динамо – Родина 3 : 1
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар 0 : 1
23.08 20:00 Спартак – Зенит 2 : 0
24.08 20:30 Балтика – Рубин 1 : 1
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

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 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
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