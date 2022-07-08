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Сегодня, 12:50

Генич: «Есть подозрение, что в «Сочи» обиделись на Федотова»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, что «Сочи» не хочет продавать игроков в ЦСКА из-за ухода Владимира Федотова в армейский клуб.

«У меня есть ощущение, что Федотов не очень красиво ушел из «Сочи», по мнению руководства клуба. Заканчивался контракт у тренерского штаба. Руководитель спрашивал, сколько надо денег, вот столько я тебе буду платить. Но это не значит, что Федотов давал добро на то, что он останется в команде. Есть ощущение, что сочинцы воспринимали как согласие о том, что он останется. А в итоге Федотов поехал на переговоры с другими командами, тем более на него был спрос. У меня есть подозрение, что в «Сочи» на него обиделись. Так что игроки, которых ЦСКА хотел взять — Терехова, Макарчука, Родригао — в итоге вот, пожалуйста», — сказал Генич в интервью YouTube-каналу «Вышли».

15 июня Федотов возглавил ЦСКА, подписав долгосрочный контракт. Тренерский штаб пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с Федотовым в «Сочи».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=rz4NDOLVplQ
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Сочи
ФК ЦСКА (Москва)
Константин Генич
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