Генич: «Есть подозрение, что в «Сочи» обиделись на Федотова»
Известный комментатор Константин Генич поделился мнением о том, что «Сочи» не хочет продавать игроков в ЦСКА из-за ухода Владимира Федотова в армейский клуб.
«У меня есть ощущение, что Федотов не очень красиво ушел из «Сочи», по мнению руководства клуба. Заканчивался контракт у тренерского штаба. Руководитель спрашивал, сколько надо денег, вот столько я тебе буду платить. Но это не значит, что Федотов давал добро на то, что он останется в команде. Есть ощущение, что сочинцы воспринимали как согласие о том, что он останется. А в итоге Федотов поехал на переговоры с другими командами, тем более на него был спрос. У меня есть подозрение, что в «Сочи» на него обиделись. Так что игроки, которых ЦСКА хотел взять — Терехова, Макарчука, Родригао — в итоге вот, пожалуйста», — сказал Генич в интервью YouTube-каналу «Вышли».
15 июня Федотов возглавил ЦСКА, подписав долгосрочный контракт. Тренерский штаб пополнили Олег Фоменко, Мурат Искаков и Радик Ямлиханов, которые работали с Федотовым в «Сочи».
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4
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5
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8
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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|15.07
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Химки – Зенит
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|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
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Оренбург – Кр. Советов
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Ахмат – Спартак
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Торпедо – Сочи
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Локомотив – Н. Новгород
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|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
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|20:00
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Динамо – Ростов
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