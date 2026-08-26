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Ленини — о ЧМ-2026: «Горжусь, что весь мир узнал о Кабо-Верде»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.

— Ты чувствуешь, что жизнь после чемпионата мира для тебя и других игроков сборной Кабо-Верде поменялась?

— Я бы не сказал, что что-то кардинально изменилось. Но я горжусь тем, что вся планета узнала о существовании Кабо-Верде! Рад, что у нас была возможность поехать на этот турнир и показать свой уровень. У нас получилось возвысить страну, чтобы о ней узнали люди. Это делает меня по-настоящему счастливым.

— Когда ехал на ЧМ, о каком результате думал?

— По пути на каждую игру мы не испытывали никакого страха или давления. На лицах партнеров по команде всегда была улыбка и огромнейшее желание показать свой уровень. Мы верили, что могли выиграть любой матч. И старались это сделать. Что-то получалось, что-то — нет. Но это футбол. Наши желания не всегда совпадают с реальностью. Тем не менее из США мы уехали с высоко поднятой головой.

— Ты не мог не замечать, что многие критикуют новый формат турнира, упоминая в том числе вашу команду с намеком на то, что в предыдущие годы вы бы не пробились на чемпионат мира. Как на это реагировал?

— Конечно, я все это слышал. В интернете было много подобного... Но весь этот негатив нас только мотивировал и придавал сил. Мы насладились и чемпионатом мира, и своей игрой. Это дало нам возможность продемонстрировать всей планете, что на Африканском континенте есть качественные команды; что игроки из Африки могут и должны играть на таких турнирах, потому что заслуживают. А критика есть везде. Как и негатив. Мы уже привыкли к такому.

Сборная Кабо-Верде дошла до 1/16 финала турнира, где уступила Аргентине в дополнительное время (2:3).

Кевин Ленини и&nbsp;Возинья.«Возинья сказал: «У меня есть два предложения из России». Интервью Ленини о «Краснодаре», Месси и ЧМ-2026

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Сборная Кабо-Верде по футболу
ФК Краснодар
Кевин Ленини
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3
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 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
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