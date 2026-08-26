Ленини — о ЧМ-2026: «Горжусь, что весь мир узнал о Кабо-Верде»
Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от чемпионата мира-2026.
— Ты чувствуешь, что жизнь после чемпионата мира для тебя и других игроков сборной Кабо-Верде поменялась?
— Я бы не сказал, что что-то кардинально изменилось. Но я горжусь тем, что вся планета узнала о существовании Кабо-Верде! Рад, что у нас была возможность поехать на этот турнир и показать свой уровень. У нас получилось возвысить страну, чтобы о ней узнали люди. Это делает меня по-настоящему счастливым.
— Когда ехал на ЧМ, о каком результате думал?
— По пути на каждую игру мы не испытывали никакого страха или давления. На лицах партнеров по команде всегда была улыбка и огромнейшее желание показать свой уровень. Мы верили, что могли выиграть любой матч. И старались это сделать. Что-то получалось, что-то — нет. Но это футбол. Наши желания не всегда совпадают с реальностью. Тем не менее из США мы уехали с высоко поднятой головой.
— Ты не мог не замечать, что многие критикуют новый формат турнира, упоминая в том числе вашу команду с намеком на то, что в предыдущие годы вы бы не пробились на чемпионат мира. Как на это реагировал?
— Конечно, я все это слышал. В интернете было много подобного... Но весь этот негатив нас только мотивировал и придавал сил. Мы насладились и чемпионатом мира, и своей игрой. Это дало нам возможность продемонстрировать всей планете, что на Африканском континенте есть качественные команды; что игроки из Африки могут и должны играть на таких турнирах, потому что заслуживают. А критика есть везде. Как и негатив. Мы уже привыкли к такому.
Сборная Кабо-Верде дошла до 1/16 финала турнира, где уступила Аргентине в дополнительное время (2:3).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0