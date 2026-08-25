«Факел» объявил о переходе защитника «Интернасьонала» Клейтона

Защитник «Интернасьонала» Клейтон перешел в «Факел», сообщает пресс-служба клуба РПЛ.

Воронежцы бесплатно арендовали 26-летнего бразильца на сезон-2026/27. Соглашение между клубами предусматривает опцию выкупа, но она не носит обязательный характер. Контракт Клейтона с «Интернасьоналом» действует до конца 2028 года.

Защитник провел за команду из Порту-Алегри 26 матчей и не отметился результативными действиями.