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Экс-игрок Зенита Алексей Гасилин положительно оценил троллинг Александра Соболева со стороны Спартака

Гасилин — о троллинге в адрес Соболева со стороны «Спартака»: «Офигенно! Критика входит в работу футболиста»

Дарик Агаларов
корреспондент

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился с «СЭ» мнением о троллинге в адрес Александра Соболева со стороны пресс-службы «Спартака» после победы москвичей (2:0) над командой из Санкт-Петербурга в 5-м туре РПЛ.

После игры красно-белые опубликовали фото маски для дайвинга с подписью «Имущество ФК «Зенит». Передать Соболю после гола».

«Офигенно! Мы живем в цифровом веке. Супер, что клубы так реагируют и выкладывают такие подколы. Критика входит в работу футболиста. Обижаться нет смысла. В следующий раз «Зенит» и Соболев могут подколоть, когда победят «Спартак». Это нормальная история в нынешних реалиях. Все делается для зрителей. Мы это обсуждаем, значит все супер», — сказал Гасилин «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года по август 2024 года, после чего перешел в «Зенит».

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Александр Соболев
Алексей Гасилин
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Факел» объявил о переходе защитника «Интернасьонала» Клейтона
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
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Зенит

 4
Никита Кривцов
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 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
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Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
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 3 1 0
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