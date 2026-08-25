Гасилин — о троллинге в адрес Соболева со стороны «Спартака»: «Офигенно! Критика входит в работу футболиста»

Бывший нападающий «Зенита» Алексей Гасилин поделился с «СЭ» мнением о троллинге в адрес Александра Соболева со стороны пресс-службы «Спартака» после победы москвичей (2:0) над командой из Санкт-Петербурга в 5-м туре РПЛ.

После игры красно-белые опубликовали фото маски для дайвинга с подписью «Имущество ФК «Зенит». Передать Соболю после гола».

«Офигенно! Мы живем в цифровом веке. Супер, что клубы так реагируют и выкладывают такие подколы. Критика входит в работу футболиста. Обижаться нет смысла. В следующий раз «Зенит» и Соболев могут подколоть, когда победят «Спартак». Это нормальная история в нынешних реалиях. Все делается для зрителей. Мы это обсуждаем, значит все супер», — сказал Гасилин «СЭ».

Соболев выступал за «Спартак» с января 2020 года по август 2024 года, после чего перешел в «Зенит».