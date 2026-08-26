Ленини — о Месси: «Находится в отдельной вселенной»

Полузащитник «Краснодара» и сборной Кабо-Верде Кевин Ленини в интервью «СЭ» поделился мнением о капитане Аргентины Лионеле Месси.

— Что чувствует игрок, который забил на чемпионате мира?

— Целый спектр эмоций: радость, гордость, воплощенные в реальность мечты. Если говорить обо мне, то я вспомнил, где начинал и куда в итоге пришел. Я даже не представлял, что такое произойдет в жизни. Это большая радость и гордость.

— Играя против Месси, ты понял, почему он настолько крутой?

— Месси — один из моих кумиров. Он нравился мне с детства. Играть с ним на одном поле — что-то неописуемое и необъяснимое. Это еще одна мечта, которая сбылась. Здесь даже много говорить не надо. Я не могу передать его уровень и то, что он делает на поле... Для меня он просто находится в отдельной вселенной.

Сборная Кабо-Верде дошла до 1/16 финала турнира, где уступила Аргентине в дополнительное время (2:3).