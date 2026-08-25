На «Кинопоиске» вышел третий эпизод шоу «Хороший гол: футбол»

Действие нового выпуска разворачивается 19 августа во время матча московского «Динамо» против «Краснодара» в Кубке России, который закончился со счетом 1:0 в пользу южан.

Цитаты главного судьи Никиты Новикова из третьего выпуска шоу «Хороший гол: футбол» на «Кинопоиске»:

«Нет-нет-нет, все прижато. Играть! Все прижато, все натурально!» (Арбитр — об эпизоде, где не было фола.)

«Зеленый. Зелененький да, весь верх забирает, выигрывает. Повнимательнее. Скоро, думаю, до него долететь. Локоточком могут или еще что-нибудь». (Арбитр обращается к судейской бригаде.)

«Вить, удели секундочку. Знаешь, что ключевое? У тебя нога прямая. Согни ее, сделай вид, что ты хочешь играть в мяч. Ты идешь опасно, он рискует. Ты рискуешь. Он боится». (Предупреждение арбитра Окишору, когда тот пошел прямой ногой против Хмарина.)



Никита Новиков: — Сейчас проверят, Иван. Для меня это легковесно — одна рука без очевидного влияния.

Иван Сергеев: — Тянет же?

Никита Новиков: — Он не тянет, он придерживает. (Разговор арбитра с Иваном Сергеевым после эпизода с возможным удержанием.)

«Пять секунд есть подышать. Выдохнули и дальше пашем. Давай, работаем». (Арбитр обращается к судейской бригаде.)

«Вить, одно слово — ты провокатор. Это чистый фол. Дань, прошу, не реагируй, ладно?» (Арбитр предупреждает Окишора после фола в эпизоде с Уткиным.)

Никита Новиков: — Для меня там нет нарушения. Без влияния. Нормальная борьба футбольная.

Луис Чавес: — Там был фол!

Никита Новиков: — Для меня — нет. Для меня это не фол. No impact, no holding, no pushing. (Чавес и Бабаев спорят с арбитром.)

«Щас, Ваня, решим. Скажи своим, чтобы за мной не шли, пожалуйста. Не надо за мной ходить по пятам. Я понимаю, хочется. Вань, смотри, для меня в поле нету очевидного толчка, очевидной задержки, очевидного влияния. Нормальный футбольный контакт». (Арбитр — с Сергеевым после спорного эпизода.)

«Дань, смотри. У меня к тебе одна большая просьба. Не заводись. Давай доиграем концовку тайма рассудительно и спокойно. Прошу, выдохни. Давай доиграем первый тайм без желтых карточек. Спокойно доиграем, я в тебя верю». (Предупреждение арбитра Глебову.)

«Под концовку, понятно уже, подустали, тяжеловато. Поле на самом деле такое непростое. Фолов немножко было — в концовке ожидаемо». (Разговор в судейской комнате.)

Иван Сергеев: — Вот Оздоеву попало в руку. Почему не было пенальти?

Никита Новиков: — Так она же внизу, естественно. Мяч был слишком сильный, и у него не было возможности эту руку никак убрать. То есть он стоит, и у него нет дополнительного движения.

Иван Сергеев: — Не, он же, мяч-то идет в створ.

Никита Новиков: — Там есть вратарь. Концепция если в створ — это если нет вратаря. Тогда бы это была рука наказуемая 100%. (Перед началом второго тайма арбитр объясняет Сергееву, почему не назначил пенальти за попадание мяча в руку Оздоева.)

«Где Чавес? Twenty four, Чавес! Ты рискуешь, рискуешь. Следи за руками, пожалуйста». (Предупреждение арбитра Чавесу.)

«Уйди за бровку. Батчи, плиз, уан метр. Yellow card, ноу? Ну они проигрывают, а мы тут две минуты у бровки лежим. Конечно, они кипеть будут. Я уже киплю». (Арбитр просит получившего повреждение Батчи переместиться за пределы поля.)

«Андрюш, щас там под тобой Окишор Витя играет. Если что, так чуть лишний раз на него посмотри. Ну я имею в виду, понял, когда он может что-то исподтишка сделать». (Арбитр — своему коллеге.)



Дмитрий Скопинцев: — Желтая за что?

Никита Новиков: — Срыв, братан. Срыв.

Дмитрий Скопинцев: — Какой срыв?! Это вообще неправильно!

Никита Новиков: — Дим, ну я, может, неправ. Но я прав железно. (Арбитр объясняет Скопинцеву, почему дал ему желтую карточку.)

«Хороший гол: футбол» — спин-офф хоккейного формата «Хороший гол». В шоу зрителей ждут кадры из судейской комнаты, переговоры во время игры и, главное, очень много контента, который обычно не попадает в трансляцию и остается за кадром. Первый выпуск этого сезона был снят на матче за Суперкубок России, который состоялся 18 июля и завершился победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2, а его главным героем был арбитр Евгений Буланов.