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На «Кинопоиске» вышел третий эпизод шоу «Хороший гол: футбол»

Действие нового выпуска разворачивается 19 августа во время матча московского «Динамо» против «Краснодара» в Кубке России, который закончился со счетом 1:0 в пользу южан.

Цитаты главного судьи Никиты Новикова из третьего выпуска шоу «Хороший гол: футбол» на «Кинопоиске»:

«Нет-нет-нет, все прижато. Играть! Все прижато, все натурально!» (Арбитр — об эпизоде, где не было фола.)

«Зеленый. Зелененький да, весь верх забирает, выигрывает. Повнимательнее. Скоро, думаю, до него долететь. Локоточком могут или еще что-нибудь». (Арбитр обращается к судейской бригаде.)

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; Манфред Угальде и&nbsp;Игорь Дмитриев против хавбека &laquo;Зенита&raquo; Густаво Мантуана.«Спартак» выключил Соболева и вскрыл ключевую проблему Семака. Что показала эта победа над «Зенитом»?

«Вить, удели секундочку. Знаешь, что ключевое? У тебя нога прямая. Согни ее, сделай вид, что ты хочешь играть в мяч. Ты идешь опасно, он рискует. Ты рискуешь. Он боится». (Предупреждение арбитра Окишору, когда тот пошел прямой ногой против Хмарина.)

Никита Новиков: — Сейчас проверят, Иван. Для меня это легковесно одна рука без очевидного влияния.

Иван Сергеев: — Тянет же?

Никита Новиков: — Он не тянет, он придерживает. (Разговор арбитра с Иваном Сергеевым после эпизода с возможным удержанием.)

«Пять секунд есть подышать. Выдохнули и дальше пашем. Давай, работаем». (Арбитр обращается к судейской бригаде.)

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«Вить, одно слово ты провокатор. Это чистый фол. Дань, прошу, не реагируй, ладно?» (Арбитр предупреждает Окишора после фола в эпизоде с Уткиным.)

Никита Новиков: — Для меня там нет нарушения. Без влияния. Нормальная борьба футбольная.

Луис Чавес: — Там был фол!

Никита Новиков: — Для меня нет. Для меня это не фол. No impact, no holding, no pushing. (Чавес и Бабаев спорят с арбитром.)

«Щас, Ваня, решим. Скажи своим, чтобы за мной не шли, пожалуйста. Не надо за мной ходить по пятам. Я понимаю, хочется. Вань, смотри, для меня в поле нету очевидного толчка, очевидной задержки, очевидного влияния. Нормальный футбольный контакт». (Арбитр — с Сергеевым после спорного эпизода.)

«Дань, смотри. У меня к тебе одна большая просьба. Не заводись. Давай доиграем концовку тайма рассудительно и спокойно. Прошу, выдохни. Давай доиграем первый тайм без желтых карточек. Спокойно доиграем, я в тебя верю». (Предупреждение арбитра Глебову.)

«Под концовку, понятно уже, подустали, тяжеловато. Поле на самом деле такое непростое. Фолов немножко было — в концовке ожидаемо». (Разговор в судейской комнате.)

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Иван Сергеев: — Вот Оздоеву попало в руку. Почему не было пенальти?

Никита Новиков: — Так она же внизу, естественно. Мяч был слишком сильный, и у него не было возможности эту руку никак убрать. То есть он стоит, и у него нет дополнительного движения.

Иван Сергеев: — Не, он же, мяч-то идет в створ.

Никита Новиков: — Там есть вратарь. Концепция если в створ — это если нет вратаря. Тогда бы это была рука наказуемая 100%. (Перед началом второго тайма арбитр объясняет Сергееву, почему не назначил пенальти за попадание мяча в руку Оздоева.)

«Где Чавес? Twenty four, Чавес! Ты рискуешь, рискуешь. Следи за руками, пожалуйста». (Предупреждение арбитра Чавесу.)

«Уйди за бровку. Батчи, плиз, уан метр. Yellow card, ноу? Ну они проигрывают, а мы тут две минуты у бровки лежим. Конечно, они кипеть будут. Я уже киплю». (Арбитр просит получившего повреждение Батчи переместиться за пределы поля.)

Магомед Оздоев.Магомед Оздоев: «У нас в России великолепные судьи! Смотрю все матчи и не понимаю, откуда столько негатива»

«Андрюш, щас там под тобой Окишор Витя играет. Если что, так чуть лишний раз на него посмотри. Ну я имею в виду, понял, когда он может что-то исподтишка сделать». (Арбитр — своему коллеге.)

Дмитрий Скопинцев: — Желтая за что?

Никита Новиков: — Срыв, братан. Срыв.

Дмитрий Скопинцев: — Какой срыв?! Это вообще неправильно!

Никита Новиков: — Дим, ну я, может, неправ. Но я прав железно. (Арбитр объясняет Скопинцеву, почему дал ему желтую карточку.)

«Хороший гол: футбол» — спин-офф хоккейного формата «Хороший гол». В шоу зрителей ждут кадры из судейской комнаты, переговоры во время игры и, главное, очень много контента, который обычно не попадает в трансляцию и остается за кадром. Первый выпуск этого сезона был снят на матче за Суперкубок России, который состоялся 18 июля и завершился победой «Зенита» в серии пенальти со счетом 4:2, а его главным героем был арбитр Евгений Буланов.

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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
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28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
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