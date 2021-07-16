Глава Hypercube рассказал о налоге на роскошь за легионеров и компенсации за молодых футболистов

Глава Hypercube Питер Ньювенхейс предложил ввести налог на роскошь за легионеров и компенсации за молодых футболистов в российском футболе.

«Те клубы, которые что-то делают для российского футбола, и воспитывают молодых футболистов должны получать какую-то награду. В том числе и финансовую. За каждую минуту футболиста клуб должен получать финансовую компенсацию за то, что они помогли развитию этого футболиста. Если клуб выпускает на поле легионеров, должны платить деньги в централизованный фонд. Налог на роскошь. Например, в Америке такой принцип работает много лет», — сказал Ньювенхейс.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.