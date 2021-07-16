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Исполком РФС планирует вернуться к обсуждению вопроса о реформах в конце августа

12:40
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Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) и генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что РФС вернется к обсуждению реформ в российском футболе в ближайшее время.

«Мы вернемся к такому вопросу в конце августа — начале сентября, договорились на эти даты. Положительное решение может быть принято, если мы увидим, что нам реально объяснят или мы что-то изменим. Премьер-лига тоже будет собираться и обсуждать, потому что все было представлено только недавно и толком никто это не изучил. Нас это непосредственно затрагивает, и решение без нас не смогут принять. Заранее мы не изучали, нужно принять консолидированное решение. Что касается обсуждения этого вопроса в премьер-лиге, то договоримся в ближайшее время провести общее собрание в формате конференц-связи», — приводит ТАСС слова Сайманова.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11918069

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Иван Торопцев все материалы автора

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