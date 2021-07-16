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Глава Hypercube заявил, что в компании прекрасно представляют российскую футбольную систему

13:11
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Глава Hypercube Питер Ньювенхейс заявил, что его компания понимает футбольную систему в России.

— Учитывалось ли вами, что в России клубы в основном государственные, а не частные? Может ли система из-за этого не сработать?

— Мы прекрасно представляем себе российскую систему и понимаем, что финансируются клубы таким образом. Но все клубы учитывают расходы и доходы, стремятся к окупаемости. Мы считаем, что система кнута и пряника будет полезна. Можно передавать деньги вторым командам.

— Как вы объясняете неприятие клубами РПЛ вашей системы?

— Для них не очень интересно потерять 25% шансов сыграть с топовыми клубами. Может, им не очень нравится, поэтому им нужно получить компенсацию. Это солидарность. Мы пытаемся повысить доходы. Если у нас вырастет количество денег, которые получают за счет трансляций, то они должны раздаваться пропорционально между этими клубами — это их компенсация.

— Не кажется ли вам, что эта система станет отталкивающей для иностранных специалистов?

— Сейчас в Румынии используют тот формат, который мы вам предлагаем. Им он очень понравился. Мы учитываем не только коммерческий фактор, но и спортивный. Мы проводили в России анкетирование, и там тысячи людей ответили. Более 60% людей поддерживают этим изменения! Это говорит очень о многом. Сейчас поддержка нового формата в четыре раза больше, чем нынешней системы РПЛ.

— Болельщики из условных «Крыльев» могут не увидеть топ-клубы. Как к этому моменту отнестись?

— Посмотрим на систему, если вы в разных корзинах, то 75 процентов, что вы сыграете. Если вы в одной корзине, то вы сыграете со всеми. Тут не нужно чего-то опасаться, что у вас не будет сбалансированного состава соперников. Тем более у вас еще будет вторая часть чемпионата.

13 июля РФС представил четыре варианта реформирования системы российского футбола, которые были созданы по итогам совместного исследования с нидерландской компанией Hypercube.

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