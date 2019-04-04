Гинер – об отношении к потреблению алкоголя: "Раз бокал вина выпил, значит обязательно бутылочкой водочки зальет"

Президент ЦСКА Евгений Гинер на церемонии подписания нового контракта с компанией Hyundai высказался о том, что СМИ в публикациях ищут скандальные темы.

– Вы пишете, что Вася Березуцкий сидел в ресторане с Аршавиным перед суперответственным матчем. Выиграли правда, ну ничего, – сказал Гинер. Он с бокалом вина сидел!

Никто не пишет, что в Германии любой клуб или сборная получает пиво, чтобы восстановить водно-соляной баланс. У нас подход другой – расчет из того, раз бокал вина выпил, значит обязательно бутылочкой водочки зальет (смех в зале). (Андрей Михайлов, Елена Григорьевская)

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