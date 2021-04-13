Гильерме получил дисквалификацию на два матча

Голкипер «Локомотива» Гильерме наказан за поведение на матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0). Вратарь дисквалифицирован на две игры чемпионата, сообщает «Чемпионат» 13 апреля.

РФС на заседании рассмотрел поведение Гильерме в матче «Локо» — «Спартак» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками красно-белых в адрес голкипера.

В 26-м туре «Локомотив» примет «Ростов», а в 27-м столичной команде предстоит на выезде сыграть против «Тамбова».