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Гильерме получил дисквалификацию на два матча

17:30
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гильерме (справа) и судья Кирилл Левников. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
11 апреля. Москва. «Локомотив» — «Спартак» — 2:0. Гильерме (справа) и судья Кирилл Левников. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Голкипер «Локомотива» Гильерме наказан за поведение на матче 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартака» (2:0). Вратарь дисквалифицирован на две игры чемпионата, сообщает «Чемпионат» 13 апреля.

РФС на заседании рассмотрел поведение Гильерме в матче «Локо» — «Спартак» и скандирование оскорбительных кричалок болельщиками красно-белых в адрес голкипера.

В 26-м туре «Локомотив» примет «Ростов», а в 27-м столичной команде предстоит на выезде сыграть против «Тамбова».

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4320913-gilerme-diskvalificirovan-na-dva-matcha.html

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