Футбол
Сборная России
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Состав
Календарь
Статистика
Уведомления
Главная
Футбол
Сборная России

Ставки

Мостовой назвал «Атлетико» подходящим клубом для Батракова

«Кто здесь Царь?».

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что полузащитник Алексей Батраков мог бы продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

В шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» Мостовой и другой постоянный участник программы — Сергей Игнашевич обсудили перспективы российского футболиста. Недавно Батраков оформил дубль в матче против «Штутгарта» в Лиге чемпионов и попал в символическую команду недели турнира.

Станислав Черчесов, Михаил Галактионов, Джонатан Альба. В РПЛ уже 6 тренерских отставок. А скольким клубам это помогло?

— «Галатасарай» мог бы продать Батракова уже сейчас за 50 миллионов. В какой клуб? «Реал» и «Барселона» — точно нет. В «Атлетико» — да, им как раз не хватает креатива. Вместо кого он мог бы играть? Они действуют в два нападающих, а Батраков играет под форвардом. Думаю, он мог бы занять место кого-то из пары Баэна — Симеоне. Или Ли, — считает Мостовой.

Сергей Игнашевич, в свою очередь, полагает, что Батракову пока стоит остаться в Турции, чтобы набраться опыта и подготовиться к переходу в один из ведущих европейских чемпионатов.

— Я считаю, что сейчас ему никуда не нужно переходить. Он должен остаться в «Галатасарае», доиграть этот сезон и, возможно, провести там следующий. Ему нужно окрепнуть, после чего он сможет перейти в один из клубов топ-5 европейских чемпионатов.

Валерий Карпин. Валерий Карпин: «Разговор с Глушенковым останется в раздевалке. Вы с женой ругаетесь — не говорите же, о чем?»

Возьмем Англию: там футбол строится на силе и высокой интенсивности, а защитники физически очень одаренные. Батракову потребовалось бы полгода-год на адаптацию, сразу ему было бы сложно. В Испании любому атакующему игроку непросто на фоне местных технарей: там футболисты с раннего детства прекрасно обращаются с мячом. Посмотрите, на каких полях они воспитываются и растут. Алексею пока еще рано, — отметил Игнашевич.

В шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель. По правилам программы приглашенный гость выбирает, чьи аргументы оказались убедительнее.

Гостем нового выпуска стал известный актер, участник футбольной Медиалиги Игорь Ознобихин.

Посмотреть выпуск шоу можно на VK Видео и YouTube.

18+. Реклама. Рекламодатель ООО "ФОРТУНА". ИНН 6164205110 УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВОЗНИКНОВЕНИЮ ЗАВИСИМОСТИ ОТ АЗАРТНЫХ ИГР

ERID:2VfnxvvxdS5

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Россия с 13 спортсменами стала третьей на юношеской Олимпиаде. Неожиданный успех
Сергей Степашин: "У меня такое впечатление, что Соболева и Глушенкова специально решили поберечь для «Зенита»
У Сане в «Галатасарае» 0 голевых действий за 15 матчей. В его спаде есть и влияние Батракова
Популярное видео
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Италия — Франция: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Англия — Хорватия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Чехия — Испания: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
Турция — Бельгия: Лига наций, 5-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Родина»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
Ничья «Зенита» и «Ростова», «Спартак» обыграл «Акрон»: видео
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Ленинградец»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Волга»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Сочи»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Текстильщик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Краснодар» победил ЦСКА, «Динамо» обыграло «Факел»: видео
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Челябинск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Ланс» — «Комо»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
АЕК — «Реал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Фенербахче» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Карпин с улыбкой отреагировал на то, что Каннаваро не вспомнил его фамилию

Смородская — о соперниках сборной России: «Уж точно лучше, чем Бруней»
Новости
RSS RSS
Все новости