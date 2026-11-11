Мостовой назвал «Атлетико» подходящим клубом для Батракова

Бывший футболист сборной России и испанской «Сельты» Александр Мостовой считает, что полузащитник Алексей Батраков мог бы продолжить карьеру в мадридском «Атлетико».

В шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» Мостовой и другой постоянный участник программы — Сергей Игнашевич обсудили перспективы российского футболиста. Недавно Батраков оформил дубль в матче против «Штутгарта» в Лиге чемпионов и попал в символическую команду недели турнира.

— «Галатасарай» мог бы продать Батракова уже сейчас за 50 миллионов. В какой клуб? «Реал» и «Барселона» — точно нет. В «Атлетико» — да, им как раз не хватает креатива. Вместо кого он мог бы играть? Они действуют в два нападающих, а Батраков играет под форвардом. Думаю, он мог бы занять место кого-то из пары Баэна — Симеоне. Или Ли, — считает Мостовой.

Сергей Игнашевич, в свою очередь, полагает, что Батракову пока стоит остаться в Турции, чтобы набраться опыта и подготовиться к переходу в один из ведущих европейских чемпионатов.

— Я считаю, что сейчас ему никуда не нужно переходить. Он должен остаться в «Галатасарае», доиграть этот сезон и, возможно, провести там следующий. Ему нужно окрепнуть, после чего он сможет перейти в один из клубов топ-5 европейских чемпионатов.

Возьмем Англию: там футбол строится на силе и высокой интенсивности, а защитники физически очень одаренные. Батракову потребовалось бы полгода-год на адаптацию, сразу ему было бы сложно. В Испании любому атакующему игроку непросто на фоне местных технарей: там футболисты с раннего детства прекрасно обращаются с мячом. Посмотрите, на каких полях они воспитываются и растут. Алексею пока еще рано, — отметил Игнашевич.

В шоу БЕТСИТИ «Кто здесь Царь?» Игнашевич и Мостовой обсуждают пять самых горячих футбольных тем последних недель. По правилам программы приглашенный гость выбирает, чьи аргументы оказались убедительнее.

Гостем нового выпуска стал известный актер, участник футбольной Медиалиги Игорь Ознобихин.



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