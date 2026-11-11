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В «Факеле» поддержали идею расширения РПЛ до 18 команд

Александр Абустин
корреспондент

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов прокомментировал «СЭ» идею расширения РПЛ до 18 команд.

«Всегда был за расширение. Страна у нас большая, а даже в небольших государствах проводят по 40 игр за сезон. Стадионы у нас есть уже. Для развития чемпионата 18 команд — самое правильное количество. Мы поддерживаем это предложение. Как экс-футболист я тоже за расширение. Говорят, что уровень может упасть, но это не соответствует действительности», — сказал Пименов «СЭ».

Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, за расширение числа клубов в РПЛ выступил Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Специалист вновь за последние несколько лет поднял этот вопрос на общем собрании клубов лиги.

По информации источника, инициативу поддерживает подавляющее большинство команд из нижней десятки турнирной таблицы. Против реформы выступают четыре-пять клубов.

Шамиль Газизов.Газизов вновь предложил расширить РПЛ до 18 команд. Против выступают четыре-пять клубов

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Руслан Пименов
Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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