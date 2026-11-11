В «Факеле» поддержали идею расширения РПЛ до 18 команд

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов прокомментировал «СЭ» идею расширения РПЛ до 18 команд.



«Всегда был за расширение. Страна у нас большая, а даже в небольших государствах проводят по 40 игр за сезон. Стадионы у нас есть уже. Для развития чемпионата 18 команд — самое правильное количество. Мы поддерживаем это предложение. Как экс-футболист я тоже за расширение. Говорят, что уровень может упасть, но это не соответствует действительности», — сказал Пименов «СЭ».



Как сообщает журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале, за расширение числа клубов в РПЛ выступил Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Специалист вновь за последние несколько лет поднял этот вопрос на общем собрании клубов лиги.

По информации источника, инициативу поддерживает подавляющее большинство команд из нижней десятки турнирной таблицы. Против реформы выступают четыре-пять клубов.