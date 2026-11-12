Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

Все подробности инцидента в Абу-Даби.

— На турнире по вольной борьбе RAF в Абу-Даби (пройдет 14 ноября) запланированы схватки Мераба Двалишвили с Марлоном Мораесом и Умара Нурмагомедова с Юрайей Фейбером.

— Вместе с Умаром в Абу-Даби приехал его младший брат — чемпион PFL в легком весе Усман Нурмагомедов (28 лет, 22-0-0 1 NC в ММА).

— В среду вечером Мераб Двалишвили давал интервью пресс-службе RAF в лобби отеля «Хилтон». Вместе с ним был 21-летний борец-вольник Саба Лазишвили. Они только приехали, стояли с багажом. В этот момент в лобби появился Усман Нурмагомедов с друзьями. Сначала он сфотографировался с юными болельщиками, а затем увидел Мераба и двинулся к нему — чтобы атаковать. Усман подошел к Двалишвили, сказал «У меня к тебе вопрос», развернул к себе и отвесил звонкую пощечину. Удар был сильным — Усман явно потряс Мераба — тот схватился за голову.

— Судя по видео, сначала дрались четверо против двоих. С одной стороны — Усман Нурмагомедов, боец UFC Тагир Уланбеков, боец PFL Амру Магомедов и их друг, которого пока идентифицировать не получилось. С другой — Двалишвили и Лазишвили. Потом к драке подключились еще два человека — они схватили отступающего Мераба, после чего к ним подлетел Уланбеков — и начал бить грузинского бойца.

— В драке сильно показал себя Лазишвили. Сначала он пытался предотвратить конфликт, придерживая Мераба, но, когда Двалишвили пошел в атаку, включился сам и, воспользовавшись тем, что внимание оппонентов было сконцентрировано на Мерабе, уронил пока неопознанного друга Усмана, а также Уланбекова — после того, как Тагир бросил Мераба (удара Лазишвили он не видел). Тагир поднялся, после чего снова сошелся с Мерабом. Усмана же какое-то время придерживал крупный мужчина — возможно, сотрудник RAF, но Нурмагомедов вырвался, сразу отбросил Лазишвили фронт-киком, ловко увернулся от ударов Мераба, подсек и повалил Лазишвили (которому в это же время нанес удар Амру Магомедова). На этом доступные видеозаписи обрываются — журналистов/блогеров попросили остановить съемку.

— Мераб сказал в своем видеообращении, что Лазишвили дрался и с Усманом, и с Умаром Нурмагомедовыми. Однако Умара на видео нет. Насколько нам известно, Умар пришел на место драки, но уже когда она закончилась.

— У Двалишвили подбит глаз, у Лазишвили — ссадины на лице. Есть ли какие-либо увечья у Усмана и его друзей — неизвестно. Не исключено, что схватка Мераба с Мораесом будет отменена.

— Илия Топурия, первым выложивший кадры драки, написал, что «слышал, что Усмана вместе с трусами, которые были с ним» задержала полиция. Информацию о том, что участники драки были доставлены в полицейский участок — для дачи показаний, также опубликовали агентство ТАСС и ММА-инсайдер Ариэль Хельвани (вернее, Хельвани написал, что «слышал» об этом).

— По законам ОАЭ (статья 390 Уголовного кодекса) наказание за драку напрямую зависит от срока восстановления пострадавшего: если травмы Мераба Двалишвили не потребуют лечения дольше 20 дней, инцидент квалифицируют как легкий вред здоровью, за который предусмотрен штраф до 10 000 дирхамов (около 2700 долларов) или лишение свободы на срок до одного года, причем иностранцам без тяжких последствий обычно назначают именно штраф. Даже если полиция Абу-Даби возбудит дело самостоятельно по записям с камер без заявления потерпевшего, статья 349 Уголовно-процессуального кодекса Эмиратов позволяет полностью прекратить преследование при оформлении официального отказа от претензий со стороны Двалишвили. При этом миграционные власти все равно сохранят право депортировать участников потасовки и закрыть им въезд в страну за нарушение общественного порядка.

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— Многие дагестанские бойцы репостнули видео с дракой с подачей, что Усман с друзьями отомстили Мерабу за случай в Тбилиси, который произошел в июле этого года перед турниром RAF — когда Мераб ударил Ахмеда Гаджимагомедова, секунданта Абдулрашида Садулаева, бронзового призера ЧМ-2018. Конфликт случится после того, как Гаджимагомедов упрекнул Двалишвили в грубых высказываниях на пресс-конференции в отношении Умара Нурмагомедова («Зачем говорить за глаза?»), но Мераб в ответ внезапно вспылил — схватил за лицо и нанес удар.

На тот инцидент обратил внимание и Ислам Махачев. «Тем, кто сейчас осуждает Усмана и ребят, пишет в их адрес оскорбления: почему вы молчали, когда Мераб ни за что ударил дагестанского борца и задел его честь? Человек подошел к нему поговорить без злого умысла. То, что произошло сегодня, Мераб начал у себя на родине, позволив себе ударить гостя и задев его мать», — написал Махачев в сторис. Боец и блогер, друг команды Хабиба Магди Амачов в свою очередь заявил, что «отдалился» от Мераба после «той ситуации в Грузии». Хабиб Нурмагомедов же еще драку в Абу-Даби не прокомментировал.

— До драки у Сабы Лазишвили (на фото) было где-то 2 тысячи подписчиков, а теперь уже перевалило за 80 тысяч — и в течение ближайших дней продолжит стремительно расти.

— Нина Мари Даниэле (Нина Драма), модель и юмористический ММА-блогер, друг Мераба, призвала UFC «навсегда запретить Усману Нурмагомедову и его друзьям появляться на территории организации». Усман сейчас — свободный агент, его контракт с PFL закончился, а с UFC ведутся переговоры. Вероятность того, что боссы UFC не станут подписывать Нурмагомедова конкретно из-за атаки на Мераба крайне мала, поскольку: а) в ММА, как нигде, много спортсменов, у кого были и есть проблемы с законом, и очень многие из них выступали/выступают в UFC — это касается и главных звезд лиги, Конора Макгрегора и Джона Джонса; б) противостояние Усмана и Илии Топурии разогрето до предела, это тот бой, который фанаты уже очень ждут, и, соответственно, на котором UFC может очень хорошо заработать; в) как бы сейчас ни критиковали Усмана, боец он высочайшего класса и с высокой узнаваемостью — такие нужны UFC.