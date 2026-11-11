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AMC Fight Nights

Гаджиев: «Слабо верю в бой Мостового и Слуцкого. Призываю Сашу совладать с эмоциями»

Александр Абустин
корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном поединке бывшего полузащитника сборных СССР и России Александра Мостового и тренера Леонида Слуцкого.

«Лучше, чтобы Мостовой и Слуцкий дрались в клетке или на ринге, нежели на улице. Потому что это было бы неподобающе для их статуса. Но я слабо верю в их бой. Призываю Сашу совладать с эмоциями, даже если он встретит Леонида Викторовича», — сказал Гаджиев «СЭ».

Ранее Мостовой неоднократно критиковал Слуцкого. В интервью «Советскому спорту» бывший футболист пообещал «шлепнуть при встрече» 55-летнего специалиста.

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Александр Мостовой
Футбол
Сборная России по футболу
Камил Гаджиев
Леонид Слуцкий
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