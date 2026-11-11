Канчельскис — о расширении РПЛ: «Мы хотим расширить лигу, но у нас в низших дивизионах команды закрываются»

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

«Мы хотим расширить РПЛ, но у нас в низших лигах команды закрываются, в некоторых регионах нет профессиональных команд. Если есть возможность расширить РПЛ, то надо делать это. Я не против этой идеи. Главное, чтобы был интересный футбол у нас», — сказал Канчельскис «СЭ».

Как сообщил журналист Иван Карпов, за увеличение числа участников РПЛ выступил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Он вновь поднял этот вопрос на общем собрании клубов лиги.

По информации источника, инициативу поддерживает подавляющее большинство клубов из нижней десятки турнирной таблицы. Против расширения выступают четыре-пять команд.