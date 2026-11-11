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Канчельскис — о расширении РПЛ: «Мы хотим расширить лигу, но у нас в низших дивизионах команды закрываются»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» высказался о возможном расширении РПЛ до 18 клубов.

«Мы хотим расширить РПЛ, но у нас в низших лигах команды закрываются, в некоторых регионах нет профессиональных команд. Если есть возможность расширить РПЛ, то надо делать это. Я не против этой идеи. Главное, чтобы был интересный футбол у нас», — сказал Канчельскис «СЭ».

Как сообщил журналист Иван Карпов, за увеличение числа участников РПЛ выступил генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов. Он вновь поднял этот вопрос на общем собрании клубов лиги.

По информации источника, инициативу поддерживает подавляющее большинство клубов из нижней десятки турнирной таблицы. Против расширения выступают четыре-пять команд.

Шамиль Газизов.Газизов вновь предложил расширить РПЛ до 18 команд. Против выступают четыре-пять клубов

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Андрей Канчельскис
Футбол
Первая лига
РПЛ
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В «Факеле» поддержали идею расширения РПЛ до 18 команд
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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