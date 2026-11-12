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Tuttosport: «Ювентус» продолжает следить за Агкацевым

Алина Савинова
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Ювентус» по-прежнему заинтересован в голкипере «Краснодара» Станиславе Агкацеве, сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб планирует сохранить Гульельмо Викарио в роли первого номера — итальянец выступает за черно-белых на правах аренды из «Тоттенхэма» с опцией выкупа. Однако «Ювентусу» нужен второй вратарь, чтобы составить конкуренцию Викарио. Основным кандидатом является Лоренцо Пальмизани из «Фрозиноне», но Агкацев также находится под пристальным наблюдением.

Ранее Агкацев подтвердил, что «Ювентус» действительно проявлял к нему интерес в летнее трансферное окно.

Агкацев на протяжении всей карьеры выступает за «Краснодар». В сезоне-2026/27 24-летний вратарь провел 14 матчей во всех турнирах, пропустив 18 мячей и 4 раза сыграв на ноль. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2029 года.

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Станислав Агкацев
Футбол
ФК Краснодар
ФК Ювентус
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 10
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин

Динамо

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Роберту Алвес Кристиан
Роберту Алвес Кристиан

Краснодар

 4
И К Ж
Александр Максименко
Александр Максименко

Спартак

 13 2 1
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 12 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 13 1 3
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