Tuttosport: «Ювентус» продолжает следить за Агкацевым
«Ювентус» по-прежнему заинтересован в голкипере «Краснодара» Станиславе Агкацеве, сообщает Tuttosport.
По информации источника, туринский клуб планирует сохранить Гульельмо Викарио в роли первого номера — итальянец выступает за черно-белых на правах аренды из «Тоттенхэма» с опцией выкупа. Однако «Ювентусу» нужен второй вратарь, чтобы составить конкуренцию Викарио. Основным кандидатом является Лоренцо Пальмизани из «Фрозиноне», но Агкацев также находится под пристальным наблюдением.
Ранее Агкацев подтвердил, что «Ювентус» действительно проявлял к нему интерес в летнее трансферное окно.
Агкацев на протяжении всей карьеры выступает за «Краснодар». В сезоне-2026/27 24-летний вратарь провел 14 матчей во всех турнирах, пропустив 18 мячей и 4 раза сыграв на ноль. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2029 года.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
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2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
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|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3