Tuttosport: «Ювентус» продолжает следить за Агкацевым

«Ювентус» по-прежнему заинтересован в голкипере «Краснодара» Станиславе Агкацеве, сообщает Tuttosport.

По информации источника, туринский клуб планирует сохранить Гульельмо Викарио в роли первого номера — итальянец выступает за черно-белых на правах аренды из «Тоттенхэма» с опцией выкупа. Однако «Ювентусу» нужен второй вратарь, чтобы составить конкуренцию Викарио. Основным кандидатом является Лоренцо Пальмизани из «Фрозиноне», но Агкацев также находится под пристальным наблюдением.

Ранее Агкацев подтвердил, что «Ювентус» действительно проявлял к нему интерес в летнее трансферное окно.

Агкацев на протяжении всей карьеры выступает за «Краснодар». В сезоне-2026/27 24-летний вратарь провел 14 матчей во всех турнирах, пропустив 18 мячей и 4 раза сыграв на ноль. Его контракт с «быками» рассчитан до лета 2029 года.