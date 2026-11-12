Газизов — о расширении РПЛ до 18 команд: «Рано или поздно мы к этому придем»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном расширении чемпионата России до 18 клубов.



Данная инициатива обсуждалась на общем собрании РПЛ, которое состоялось на этой неделе.



«Понятно, что лично я давно выступаю за эту идею — уже десять лет точно. Есть также ряд клубов РПЛ, которые готовы и дальше обсуждать это предложение. Все должно решаться в процессе переговоров, важно обмениваться мнениями. Это же непростой процесс: сначала решение должна утвердить РПЛ, потом все это дело передадут в исполком РФС.

В ближайшее время я не ожидаю каких-то подвижек в этом вопросе. Но мне кажется, рано или поздно мы к этому придем. Чем больше игр, тем будет лучше для всех», — сказал Газизов «СЭ».



На данный момент в РПЛ выступают 16 клубов.



«Динамо» Мх занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 16 очков в 14 матчах.