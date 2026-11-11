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В агентстве Монтеса заявили, что игрок предан «Локомотиву»: «Но он переживает из-за того, что произошло в поезде»

Константин Белов
Корреспондент

Агентство Balance International Group, которое представляет интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, в разговоре с «СЭ» прокомментировало информацию, что игрок хочет покинуть клуб.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Монтес заявил руководству «Локомотива», что не собирается ездить с командой на выезды после атаки БПЛА на поезд.

«Сесар, как и все его товарищи по команде, переживает из-за того, что произошло в поезде. Это логично. Но он предан «Локомотиву» и никогда не отказывался играть.

На самом деле, Сесар отправился в Ростов, зная, что не сможет сыграть из-за травмы. Он хотел поддержать своих товарищей по команде в длительной поездке и быть с ними на матче, хотя сам не собирался выходить на поле», — сказали «СЭ» в агентстве игрока.

26 октября издание «Сила Спорта» сообщило, что один из вагонов поезда Анапа — Москва, в котором ехали игроки и сотрудники «Локомотива» после матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:2), подвергся атаке беспилотника.

ТАСС сообщал, что футболисты и сотрудники клуба не пострадали и продолжили путь в Москву на автобусе.

Монтес в этом сезоне провел за «Локомотив» 7 матчей и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.

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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Сесар Монтес
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2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
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