В агентстве Монтеса заявили, что игрок предан «Локомотиву»: «Но он переживает из-за того, что произошло в поезде»

Агентство Balance International Group, которое представляет интересы защитника «Локомотива» Сесара Монтеса, в разговоре с «СЭ» прокомментировало информацию, что игрок хочет покинуть клуб.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Монтес заявил руководству «Локомотива», что не собирается ездить с командой на выезды после атаки БПЛА на поезд.

«Сесар, как и все его товарищи по команде, переживает из-за того, что произошло в поезде. Это логично. Но он предан «Локомотиву» и никогда не отказывался играть.

На самом деле, Сесар отправился в Ростов, зная, что не сможет сыграть из-за травмы. Он хотел поддержать своих товарищей по команде в длительной поездке и быть с ними на матче, хотя сам не собирался выходить на поле», — сказали «СЭ» в агентстве игрока.

26 октября издание «Сила Спорта» сообщило, что один из вагонов поезда Анапа — Москва, в котором ехали игроки и сотрудники «Локомотива» после матча 12-го тура РПЛ с «Ростовом» (0:2), подвергся атаке беспилотника.

ТАСС сообщал, что футболисты и сотрудники клуба не пострадали и продолжили путь в Москву на автобусе.

Монтес в этом сезоне провел за «Локомотив» 7 матчей и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.