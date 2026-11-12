Аршавин допустил завершение оформления ухода Галактионова из «Локомотива» 12 ноября

Бывший полузащитник сборной России Андрей Аршавин допустил, что «Локомотив» и главный тренер Михаил Галактионов завершат оформление расставания 12 ноября. «СЭ» ранее сообщал, что Галактионов и гендиректор красно-зеленых Борис Ротенберг должны согласовать детали при досрочном разрыве контракта, а ключевым является вопрос выплаты неустойки.

«Когда они свои отношения дозакончат, как говорят, завтра, — будет попроще», — сказал Аршавин в среду в программе «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

6 ноября председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных после домашнего поражения от «Рубина» в 14-м туре (0:1) объявил о решении досрочно прекратить сотрудничество с Галактионовым. При этом отдельного сообщения о расторжении контракта на официальных ресурсах клуба с тех пор во время ноябрьской паузы на международные игры не появилось.

За 14 туров «Локомотив» набрал 11 очков и занимает 15-е место в РПЛ. Железнодорожники также лишились шансов на выход в плей-офф из группы FONBET Кубка России.

Галактионов возглавлял «Локомотив» с ноября 2022 года и привел команду к бронзовым медалям чемпионата России в сезоне-2025/26.