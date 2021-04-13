Глава судейского комитета рассказал о решении ЭСК по матчу «Локомотив» — «Спартак»
17:24
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал «СЭ» о решении ЭСК по матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).
— Члены ЭСК практически единогласно приняли решение по Левникову. Его решения поддержали. Он получил высокую оценку, — сказал Хачатурянц «СЭ».
«Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».
(Виталий Айрапетов)
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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 25-й тур. Сочи — Зенит, Локомотив — Спартак и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры
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