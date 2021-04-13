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Глава судейского комитета рассказал о решении ЭСК по матчу «Локомотив» — «Спартак»

17:24
Кирилл Левников. Фото Александр Федоров., «СЭ»
Кирилл Левников. Фото Александр Федоров., «СЭ»
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал «СЭ» о решении ЭСК по матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

— Члены ЭСК практически единогласно приняли решение по Левникову. Его решения поддержали. Он получил высокую оценку, — сказал Хачатурянц «СЭ».

«Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

(Виталий Айрапетов)

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