Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц рассказал «СЭ» о решении ЭСК по матчу 25-го тура Тинькофф РПЛ «Локомотив» — «Спартак» (2:0).

— Члены ЭСК практически единогласно приняли решение по Левникову. Его решения поддержали. Он получил высокую оценку, — сказал Хачатурянц «СЭ».

«Спартак» остался недоволен работой арбитра Кирилла Левникова и обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой рассмотреть три эпизода, в которых судья не назначил пенальти в ворота «Локомотива».

(Виталий Айрапетов)