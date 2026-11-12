Тимощук — о перспективах стать главным тренером: «Меня устраивает быть помощником. Чувствую себя комфортно»

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос об амбициях стать главным тренером.

У 47-летнего украинца есть тренерская лицензия Pro, позволяющая ему работать главным тренером на уровне РПЛ.

«Амбиции у всех есть. Но я сторонник того, что от добра добра не ищут. Если я нахожусь на своей позиции, и это комфортно мне и команде, команда добивается результата, то меня все устраивает.

На данном этапе мне комфортно работать в той среде, в которой я нахожусь. Естественно, я учусь, вижу новые идеи, я воспринимаю футбол совсем по-другому. Естественно, я нарабатываю какой-то свой личный опыт, отношения в целом и в коллективе, и общение в команде. На данном этапе я об этом не думаю. Я считаю, что я сейчас комфортно себя чувствую на той позиции, на которой я есть в тренерском штабе — помощником главного тренера. И меня это устраивает», — сказал Тимощук в видеоподкасте Михаила и Александра Кержаковых на YouTube-канале «Зенита».

Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и 2013-2015 годах. После завершения игровой карьеры в 2017 году он вошел в тренерский штаб петербургской команды и успел поработать ассистентом при трех главных тренерах: Сергее Семаке, Мирче Луческу и Роберто Манчини.

После 14 туров «Зенит» занимает первое место в РПЛ, набрав 31 очко.