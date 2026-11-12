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Член штаба «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос о перспективах стать главным тренером

Тимощук — о перспективах стать главным тренером: «Меня устраивает быть помощником. Чувствую себя комфортно»

Алексей Михайлов

Член тренерского штаба «Зенита» Анатолий Тимощук ответил на вопрос об амбициях стать главным тренером.

У 47-летнего украинца есть тренерская лицензия Pro, позволяющая ему работать главным тренером на уровне РПЛ.

«Амбиции у всех есть. Но я сторонник того, что от добра добра не ищут. Если я нахожусь на своей позиции, и это комфортно мне и команде, команда добивается результата, то меня все устраивает.

На данном этапе мне комфортно работать в той среде, в которой я нахожусь. Естественно, я учусь, вижу новые идеи, я воспринимаю футбол совсем по-другому. Естественно, я нарабатываю какой-то свой личный опыт, отношения в целом и в коллективе, и общение в команде. На данном этапе я об этом не думаю. Я считаю, что я сейчас комфортно себя чувствую на той позиции, на которой я есть в тренерском штабе — помощником главного тренера. И меня это устраивает», — сказал Тимощук в видеоподкасте Михаила и Александра Кержаковых на YouTube-канале «Зенита».

Тимощук выступал за «Зенит» в 2007-2009 и 2013-2015 годах. После завершения игровой карьеры в 2017 году он вошел в тренерский штаб петербургской команды и успел поработать ассистентом при трех главных тренерах: Сергее Семаке, Мирче Луческу и Роберто Манчини.

После 14 туров «Зенит» занимает первое место в РПЛ, набрав 31 очко.

Источник: YouTube-канал «Зенита»
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Анатолий Тимощук
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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1
 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
22.11 16:30 Динамо Мх – Спартак - : -
22.11 19:00 Родина – Локомотив - : -
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 7
П
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Зенит

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