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Комличенко: «Все мысли о сборной, но абстрагироваться от происходящего в «Локомотиве» никак не получится»

Микеле Антонов
Корреспондент

Нападающий сборной России и «Локомотива» Николай Комличенко после победы в BETBOOM товарищеском матче с Узбекистаном (3:2) признался, что не может абстрагироваться от мыслей о клубе в национальной команде.

31-летний форвард оформил дубль в ворота Узбекистана во втором тайме.

— Сегодня забили два, очень хорошо сыграли. Можно ли сказать, что вызов в сборную позволил получить удовольствие от футбола?

— Отчасти да, есть такой положительный момент. Помню, пять дней назад, как только приехал, Карпин сказал: «Сейчас за неделю перезагрузишься». Стараюсь получать положительные эмоции от всего: от тренировочного процесса, от общения с ребятами, от игры. Пока все получается. Но не забываем то, что происходит дома, в клубе, на базе. Абстрагироваться от этого никак не получится. Но все равно все мысли о сборной, о предстоящей игре. Поэтому вопросы о «Локомотиве», думаю, будут некорректными, — сказал Комличенко.

Россия одержала шестую победу в товарищеских матчах в 2026 году. До этого россияне обыграли Никарагуа (3:1), Буркина-Фасо (3:0), Тринидад и Тобаго (3:0), Иран (2:0) и Намибию (6:0), а также сыграли вничью с Мали (0:0) и Нигерией (3:3) и уступили Египту (0:1).

17 ноября сборная России в Краснодаре сыграет против Венесуэлы.

Сборная России обыграла Узбекистан в&nbsp;товарищеском матче благодаря дублю Николая Комличенко и&nbsp;голу Алексея Миранчука. Узбекистан заставил Россию ошибаться и показать характер. Игру в Ташкенте перевернул выход Комличенко

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Николай Комличенко
Сборная России по футболу
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ФК Локомотив (Москва)
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