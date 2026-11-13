Кушанашвили: «Слуцкий сказал: «Если я остроумнее всех в мире — чего мне стесняться?»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему не понимает решения Леонида Слуцкого сосредоточиться на медийной деятельности вместо тренерской карьеры.

— Еще до болезни ты говорил про Слуцкого: «Человек, который тренировал сборную и одну из лучших команд России, побеждал «Реал» в Лиге чемпионов, сейчас превратился в Анфису Чехову».

— Наверное, из-за шоуменства?

— Тебе виднее. Слуцкий припоминал эту фразу?

— Да нет, он хохочет! Я встречаю его на улице. Скорее перехожу — и к нему: «Леонид Викторович, ну зачем вам КВН? Что это такое?!»

Решил проверить, как у него с юмором и самоиронией. Я же закулисный паренек. В курсе, что у артистической братии нет ни того ни другого. Если не брать в расчет отдельных людей. Вот как человек тебе отвечает на первую подначку — сразу чувствуешь: играть с ним в эту игру?

— Ну и что Слуцкий?

— Смеется: «Отар, если я остроумнее всех в мире — чего мне стесняться?» Мы со Слуцким мгновенно нашли общий язык. Даже записали интервью. Недооцененное! Никто ничего не смотрит и не слушает. Я понял, что он один из самых образованных людей. Даже по манере строить предложения.

В августе 2026 года Слуцкий покинул китайский «Шанхай Шэньхуа». В сентябре специалист заявил, что не завершает тренерскую карьеру, однако намерен взять паузу и не торопиться с выбором следующего клуба.