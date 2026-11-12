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Источник: Хохлова готовят к назначению на пост исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива»

Алексей Михайлов

Дмитрия Хохлова готовят к назначению на пост исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, назначение может произойти уже в ближайшее время. Вместе с Хохловым в основную команду будет переведен и начальник молодежки Станислав Сухина. Он будет назначен на пост начальника основной команды.

При этом, в «Локомотиве» пока так и нет определенности по постоянному главному тренеру команды на случай ухода Михаилка Галактионова. Помимо Хохлова, в числе кандидатов фигурируют Курбан Бердыев, Сергей Игнашевич и Станислав Черчесов. Однако, также руководство клуба теперь рассматривает и зарубежные варианты.

Сейчас Хохлов является главным тренером молодежной команды «Локомотива».

12 ноября «Мутко против» сообщал, что главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову официально оформили прогул вчерашней тренировки команды.

Ранее на пресс-конференции после поражения от «Рубина» на своем поле (0:1) в 14-м туре РПЛ председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных сообщил о досрочном прекращении контракта Галактионова, а тренер в раздевалке попрощался с командой. С того момента пресс-служба «Локомотива» официально так и не объявила об отставке 42-летнего специалиста.

8 ноября «СЭ» сообщал, что между Галактионовым и генеральным директором «Локомотива» Борисом Ротенбергом возник спор — тренер считает, что ему положена неустойка (около 60 миллионов рублей) за досрочное расторжение контракта, а Ротенберг — напротив, что Галактионов должен выплатить эту сумму клубу, поскольку именно он выступил с инициативой расставания.

После 14 матчей «Локомотив» с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: Telegram-канал «Мутко против»
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Дмитрий Хохлов
Михаил Галактионов
Сергей Игнашевич
Станислав Черчесов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Курбан Бердыев
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 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
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