Источник: Хохлова готовят к назначению на пост исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива»
Дмитрия Хохлова готовят к назначению на пост исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива», сообщает Telegram-канал «Мутко против».
По информации источника, назначение может произойти уже в ближайшее время. Вместе с Хохловым в основную команду будет переведен и начальник молодежки Станислав Сухина. Он будет назначен на пост начальника основной команды.
При этом, в «Локомотиве» пока так и нет определенности по постоянному главному тренеру команды на случай ухода Михаилка Галактионова. Помимо Хохлова, в числе кандидатов фигурируют Курбан Бердыев, Сергей Игнашевич и Станислав Черчесов. Однако, также руководство клуба теперь рассматривает и зарубежные варианты.
Сейчас Хохлов является главным тренером молодежной команды «Локомотива».
12 ноября «Мутко против» сообщал, что главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову официально оформили прогул вчерашней тренировки команды.
Ранее на пресс-конференции после поражения от «Рубина» на своем поле (0:1) в 14-м туре РПЛ председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных сообщил о досрочном прекращении контракта Галактионова, а тренер в раздевалке попрощался с командой. С того момента пресс-служба «Локомотива» официально так и не объявила об отставке 42-летнего специалиста.
8 ноября «СЭ» сообщал, что между Галактионовым и генеральным директором «Локомотива» Борисом Ротенбергом возник спор — тренер считает, что ему положена неустойка (около 60 миллионов рублей) за досрочное расторжение контракта, а Ротенберг — напротив, что Галактионов должен выплатить эту сумму клубу, поскольку именно он выступил с инициативой расставания.
После 14 матчей «Локомотив» с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
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2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
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4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
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5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
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6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
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8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|10
|
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Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
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Педро
Зенит
|6
|
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Максим Глушенков
Зенит
|5
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Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
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Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
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Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
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Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3