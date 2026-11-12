Источник: Хохлова готовят к назначению на пост исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива»

Дмитрия Хохлова готовят к назначению на пост исполняющего обязанности главного тренера «Локомотива», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, назначение может произойти уже в ближайшее время. Вместе с Хохловым в основную команду будет переведен и начальник молодежки Станислав Сухина. Он будет назначен на пост начальника основной команды.

При этом, в «Локомотиве» пока так и нет определенности по постоянному главному тренеру команды на случай ухода Михаилка Галактионова. Помимо Хохлова, в числе кандидатов фигурируют Курбан Бердыев, Сергей Игнашевич и Станислав Черчесов. Однако, также руководство клуба теперь рассматривает и зарубежные варианты.

Сейчас Хохлов является главным тренером молодежной команды «Локомотива».

12 ноября «Мутко против» сообщал, что главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову официально оформили прогул вчерашней тренировки команды.

Ранее на пресс-конференции после поражения от «Рубина» на своем поле (0:1) в 14-м туре РПЛ председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных сообщил о досрочном прекращении контракта Галактионова, а тренер в раздевалке попрощался с командой. С того момента пресс-служба «Локомотива» официально так и не объявила об отставке 42-летнего специалиста.

8 ноября «СЭ» сообщал, что между Галактионовым и генеральным директором «Локомотива» Борисом Ротенбергом возник спор — тренер считает, что ему положена неустойка (около 60 миллионов рублей) за досрочное расторжение контракта, а Ротенберг — напротив, что Галактионов должен выплатить эту сумму клубу, поскольку именно он выступил с инициативой расставания.

После 14 матчей «Локомотив» с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.