Руководитель селекции и аналитики Литвинов покинул «Локомотив»

Сергей Литвинов покинул пост руководителя подразделения селекции и аналитики «Локомотива», сообщает пресс-служба московского клуба.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.

Литвинов впервые пришел в «Локомотив» в 2006 году, где начинал работать статистиком-аналитиком. Впоследствии специалист занимал различные должности в спортивном блоке клуба до 2014 года.

В декабре 2022 года Литвинов вернулся в «Локомотив» и возглавил подразделение селекции и аналитики.