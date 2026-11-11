В «Локомотиве» назвали домыслом желание Монтеса покинуть клуб после атаки БПЛА на поезд команды

В пресс-службе «Локомотиве» прокомментировали «СЭ» информацию, что защитник Сесар Монтес хочет покинуть клуб.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Монтес заявил руководству «Локомотива», что не собирается ездить с командой на выезды после атаки БПЛА на поезд.



«Никаких официальных заявлений Сессар Монтес ни в прессе, ни руководству клуба не делал. Он игрок «Локомотива» и профессионально исполняет свои обязанности. В данный момент Монтес находится в расположении сборной Мексики и готовится к матчам за национальную команду. Слова, приписываемые нашему защитнику — чей-то домысел», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.



Монтес в этом сезоне провел за «Локомотив» 7 матчей и забил 1 гол. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.