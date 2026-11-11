Махачев возглавил рейтинг Forbes самых ценных брендов российских спортсменов, в топ-10 — Трусова, Валиева, Сафонов и Овечкин

Российский боец UFC Ислам Махачев занял первое место в ежегодном рейтинге самых ценных персональных брендов действующих российских спортсменов по версии Forbes Sport.

Вторую строчку заняла фигуристка Александра Трусова, третью — Камила Валиева. В первую пятерку также вошли боец MMA Петр Ян и вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов.

Топ-10 самых ценных личных брендов российских спортсменов по версии Forbes:

1. Ислам Махачев (MMA)

2. Александра Трусова (фигурное катание)

3. Камила Валиева (фигурное катание)

4. Петр Ян (MMA)

5. Матвей Сафонов (футбол)

6. Александр Овечкин (хоккей)

7. Алексей Батраков (футбол)

8. Даниил Медведев (теннис)

9. Мирра Андреева (теннис)

10. Дмитрий Бивол (бокс)

С 11-го по 20-е места расположились Шарабутдин Магомедов (MMA), Петр Гуменник (фигурное катание), Аделия Петросян (фигурное катание), Илья Осипов (киберспорт), Андрей Рублев (теннис), Данил Круговой (футбол), Елена Костылева (фигурное катание), Владислав Дикиджи (фигурное катание), Игорь Акинфеев (футбол) и Савелий Коростелев (лыжные гонки).

Места с 21-го по 30-е заняли Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика), Карен Хачанов (теннис), Александр Большунов (лыжные гонки), Анна Калинская (теннис), Александр Соболев (футбол), Егор Дёмин (баскетбол), Диана Шнайдер (теннис), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Станислав Агкацев (футбол) и Матвей Кисляк (футбол).

При составлении рейтинга Forbes учитывал популярность спортсменов в СМИ (10%) и социальных сетях (20%), размер аудитории их аккаунтов (30%), а также вовлеченность подписчиков (40%).

Первоначально было рассмотрено 318 спортсменов из 23 видов спорта. В итоговый список включили только тех, кто участвовал в официальных соревнованиях в течение последних 12 месяцев.

Исследование охватывает период с 1 октября 2025 года по 1 октября 2026 года.