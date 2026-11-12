«Мутко против»: Галактионову официально оформили прогул вчерашней тренировки «Локомотива»

Главному тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову официально оформили прогул вчерашней тренировки команды, сообщает Telegram-канал «Мутко против».

11 ноября «Локомотив» вышел из мини-отпуска и провел тренировку, но Галактионов на базе не появился. Вместо него занятия проводили члены тренерского штаба.

По информации источника, в контракте Галактионова есть пункт о штрафе за пропуск тренировок.

Ранее на пресс-конференции после поражения от «Рубина» на своем поле (0:1) в 14-м туре РПЛ председатель совета директоров клуба Юрий Нагорных сообщил о досрочном прекращении контракта Галактионова, а тренер в раздевалке попрощался с командой. С того момента пресс-служба «Локомотива» официально так и не объявила об отставке 42-летнего специалиста.

8 ноября «СЭ» сообщал, что между Галактионовым и генеральным директором «Локомотива» Борисом Ротенбергом возник спор — тренер считает, что ему положена неустойка (около 60 миллионов рублей) за досрочное расторжение контракта, а Ротенберг — напротив, что Галактионов должен выплатить эту сумму клубу, поскольку именно он выступил с инициативой расставания.

После 14 матчей «Локомотив» с 11 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.