Кушанашвили раскритиковал Мостового: «Он делает из себя комического персонажа»

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил публичное поведение бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового.

— Слуцкий везде был успешным!

— Это факт, не всем бывшим футболистам приятный.

— Я понимаю, о ком вы. Мостового задевает — что его, природного профессионала с шикарным бэкграундом, никуда не зовут. Но с каждым таким высказыванием он делает возможность приглашения на тренерский мостик ничтожной.

К моему восприятию Мостового сегодня примешивается горечь — из-за его подросткового поведения. Еще на финале чемпионата мира я спросил Сашу — кто публикует эти реплики, делающие из него идиота? По восемь раз на дню говорить, что «в футболе все давно изобретено»!

— Что ответил?

— У меня, говорит, есть пиар-агенты. Я возмутился. Предложил — можно им горячих всыпать? А то день изо дня — «футбольные люди», «все давно изобретено»... Саша, это делает из тебя комического персонажа, не драматического!

— Он этого не понимает?

— Когда беседуем тет-а-тет — все понимает. Это другой человек. Мы говорим про семью. У Мостового родился ребенок. Полноте! Ты добился главного — покрыта завесой тайны личная жизнь.

Вот как бы перенести на профессиональную жизнь, не талдычить с утра до вечера про футбольных людей и нефутбольных? Цены тебе не будет! Ты не создаешь ощущения... Черчесовского, мэтра профессии. Я смотрю, как Станислав Саламович выстраивает разговоры с корреспондентами. Он направляет молодых. Показывает, как беседовать. Это серьезный тренер европейского, если не мирового масштаба.

Я видел, как его «Ахмат» играл в Питере против «Зенита» большую часть первого тайма. Не оставляло сомнений, что команда готова лучше, чем у Бьелсы, который блинов объелся. Но потом — дикое невезение...

Мостовому надо быть таким же — блюсти облик. Люди должны замирать от уважения к Александру. А сегодня он и Паша Воля — «сикс севен». Ну коверный. Отару-то простительно, он придурок. Играет в это, причем филигранно. А Мостовой с его карьерой — он-то куда?! «Футбольные люди, нефутбольные...» Одно и то же, одно и то же.

Мостовой выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур» и испанскую «Сельту». После завершения игровой карьеры он неоднократно говорил о желании работать главным тренером.