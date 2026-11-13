Кушанашвили раскритиковал Мостового: «Он делает из себя комического персонажа»
Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил публичное поведение бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового.
— Слуцкий везде был успешным!
— Это факт, не всем бывшим футболистам приятный.
— Я понимаю, о ком вы. Мостового задевает — что его, природного профессионала с шикарным бэкграундом, никуда не зовут. Но с каждым таким высказыванием он делает возможность приглашения на тренерский мостик ничтожной.
К моему восприятию Мостового сегодня примешивается горечь — из-за его подросткового поведения. Еще на финале чемпионата мира я спросил Сашу — кто публикует эти реплики, делающие из него идиота? По восемь раз на дню говорить, что «в футболе все давно изобретено»!
— Что ответил?
— У меня, говорит, есть пиар-агенты. Я возмутился. Предложил — можно им горячих всыпать? А то день изо дня — «футбольные люди», «все давно изобретено»... Саша, это делает из тебя комического персонажа, не драматического!
— Он этого не понимает?
— Когда беседуем тет-а-тет — все понимает. Это другой человек. Мы говорим про семью. У Мостового родился ребенок. Полноте! Ты добился главного — покрыта завесой тайны личная жизнь.
Вот как бы перенести на профессиональную жизнь, не талдычить с утра до вечера про футбольных людей и нефутбольных? Цены тебе не будет! Ты не создаешь ощущения... Черчесовского, мэтра профессии. Я смотрю, как Станислав Саламович выстраивает разговоры с корреспондентами. Он направляет молодых. Показывает, как беседовать. Это серьезный тренер европейского, если не мирового масштаба.
Я видел, как его «Ахмат» играл в Питере против «Зенита» большую часть первого тайма. Не оставляло сомнений, что команда готова лучше, чем у Бьелсы, который блинов объелся. Но потом — дикое невезение...
Мостовому надо быть таким же — блюсти облик. Люди должны замирать от уважения к Александру. А сегодня он и Паша Воля — «сикс севен». Ну коверный. Отару-то простительно, он придурок. Играет в это, причем филигранно. А Мостовой с его карьерой — он-то куда?! «Футбольные люди, нефутбольные...» Одно и то же, одно и то же.
Мостовой выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур» и испанскую «Сельту». После завершения игровой карьеры он неоднократно говорил о желании работать главным тренером.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|14
|5
|4
|5
|18-19
|19
|
7
|Крылья Советов
|14
|4
|6
|4
|19-20
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|- : -
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3