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Кушанашвили раскритиковал Мостового: «Он делает из себя комического персонажа»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель

Журналист и телеведущий Отар Кушанашвили, ставший героем «Разговора по пятницам», оценил публичное поведение бывшего полузащитника сборной России Александра Мостового.

— Слуцкий везде был успешным!

— Это факт, не всем бывшим футболистам приятный.

— Я понимаю, о ком вы. Мостового задевает — что его, природного профессионала с шикарным бэкграундом, никуда не зовут. Но с каждым таким высказыванием он делает возможность приглашения на тренерский мостик ничтожной.

К моему восприятию Мостового сегодня примешивается горечь — из-за его подросткового поведения. Еще на финале чемпионата мира я спросил Сашу — кто публикует эти реплики, делающие из него идиота? По восемь раз на дню говорить, что «в футболе все давно изобретено»!

— Что ответил?

— У меня, говорит, есть пиар-агенты. Я возмутился. Предложил — можно им горячих всыпать? А то день изо дня — «футбольные люди», «все давно изобретено»... Саша, это делает из тебя комического персонажа, не драматического!

— Он этого не понимает?

— Когда беседуем тет-а-тет — все понимает. Это другой человек. Мы говорим про семью. У Мостового родился ребенок. Полноте! Ты добился главного — покрыта завесой тайны личная жизнь.

Вот как бы перенести на профессиональную жизнь, не талдычить с утра до вечера про футбольных людей и нефутбольных? Цены тебе не будет! Ты не создаешь ощущения... Черчесовского, мэтра профессии. Я смотрю, как Станислав Саламович выстраивает разговоры с корреспондентами. Он направляет молодых. Показывает, как беседовать. Это серьезный тренер европейского, если не мирового масштаба.

Я видел, как его «Ахмат» играл в Питере против «Зенита» большую часть первого тайма. Не оставляло сомнений, что команда готова лучше, чем у Бьелсы, который блинов объелся. Но потом — дикое невезение...

Мостовому надо быть таким же — блюсти облик. Люди должны замирать от уважения к Александру. А сегодня он и Паша Воля — «сикс севен». Ну коверный. Отару-то простительно, он придурок. Играет в это, причем филигранно. А Мостовой с его карьерой — он-то куда?! «Футбольные люди, нефутбольные...» Одно и то же, одно и то же.

Отар Кушанашвили. Самый эксцентричный Разговор по пятницам. Герой — Отар Кушанашвили

Мостовой выступал за московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур» и испанскую «Сельту». После завершения игровой карьеры он неоднократно говорил о желании работать главным тренером.

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Александр Мостовой
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 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2
 Динамо 14 10 1 3 23-13 31
3
 Спартак 14 9 2 3 27-11 29
4
 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5
 ЦСКА 14 7 5 2 23-16 26
6
 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7
 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8
 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9
 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10
 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11
 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12
 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13
 Родина 14 3 3 8 15-29 12
14
 Акрон 14 2 6 6 17-25 12
15
 Локомотив 14 2 5 7 16-21 11
16
 Факел 14 1 3 10 9-23 6
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20.11 19:30 Ростов – Крылья Советов - : -
21.11 13:00 Оренбург – Балтика - : -
21.11 15:15 Акрон – Факел - : -
21.11 17:30 Рубин – Зенит - : -
21.11 19:45 ЦСКА – Ахмат - : -
22.11 14:00 Динамо – Краснодар - : -
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