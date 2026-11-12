Гаджи Гаджиев презентовал свою книгу «Простая сложная игра»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о презентации собственной книги «Простая сложная игра».

«Самая футбольная тусовка сегодня собралась. Спасибо тем, кто помогал в ее написании. Если бы Константин Столбовский не напрягал меня в течение нескольких лет, то не было бы ни первой части, ни второй. Он все придумал, обложил меня и вытащил из души то, что там хранилось. Прописать все в книге возможно людям с куда большим талантом, чем у меня. Поймут эту книгу больше всего тренеры», — сказал Гаджиев.

Гаджи Гаджиев входил в тренерский штаб олимпийской сборной СССР, завоевавшей золотые медали Игр 1988 года в Сеуле, работал со сборными СССР, СНГ и России. В разные годы возглавлял «Анжи», «Крылья Советов», «Сатурн», «Волгу», «Амкар» и японский «Санфречче Хиросима». В 2000 и 2007 годах был признан лучшим тренером России.