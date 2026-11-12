ТАСС: Усман Нурмагомедов более 12 часов находится под стражей в Абу-Даби
Российский боец Усман Нурмагомедов и все участники драки с бывшим чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили более 12 часов находятся под стражей в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что команду Нурмагомедова уже посетил адвокат.
Ранее Двалишвили в своих соцсетях обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. В сети также появилось полное видео конфликта. Драка произошла в лобби отеля «Хилтон», где Двалишвили в среду вечером давал интервью пресс-службе RAF. Усман нанес грузину пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.
14 ноября в Абу-Даби пройдет турнир Real American Freestyle, где Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом.
Источник: ТАСС
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