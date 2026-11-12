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ТАСС: Усман Нурмагомедов более 12 часов находится под стражей в Абу-Даби

Алина Савинова
Усман Нурмагомедов.
Фото Getty Images

Российский боец Усман Нурмагомедов и все участники драки с бывшим чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили более 12 часов находятся под стражей в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что команду Нурмагомедова уже посетил адвокат.

Ранее Двалишвили в своих соцсетях обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. В сети также появилось полное видео конфликта. Драка произошла в лобби отеля «Хилтон», где Двалишвили в среду вечером давал интервью пресс-службе RAF. Усман нанес грузину пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.

14 ноября в Абу-Даби пройдет турнир Real American Freestyle, где Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом.

Скриншот драки Мераба Двалишвили и&nbsp;Усмана Нурмагомедова.Драка Двалишвили и Нурмагомедова — детали: 4 на 2, что грозит Усману, медиауспех друга Мераба

Источник: ТАСС
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Мераб Двалишвили
Усман Нурмагомедов
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