ТАСС: Усман Нурмагомедов более 12 часов находится под стражей в Абу-Даби

Российский боец Усман Нурмагомедов и все участники драки с бывшим чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили более 12 часов находятся под стражей в Абу-Даби (ОАЭ), сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что команду Нурмагомедова уже посетил адвокат.

Ранее Двалишвили в своих соцсетях обвинил Нурмагомедова и его друзей в избиении. В сети также появилось полное видео конфликта. Драка произошла в лобби отеля «Хилтон», где Двалишвили в среду вечером давал интервью пресс-службе RAF. Усман нанес грузину пощечину, после чего в столкновение включились другие люди с обеих сторон, и завязалась потасовка.

14 ноября в Абу-Даби пройдет турнир Real American Freestyle, где Двалишвили должен провести схватку с Марлоном Мораесом.