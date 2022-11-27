Генеральный директор «Локомотива» отказался отвечать на вопрос о возможном уходе из клуба

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко отказался комментировать слухи о своем возможном уходе из клуба.

— Говорят, что вы покинете команду?

— Я пока работаю. Слухи не комментирую.

Железнодорожники занимают 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков в 15 матчах.

В начале октября «Локомотив» уволил спортивного директора Томаса Цорна и отправил в отставку тренерский штаб во главе с Йозефом Циннбауэром.