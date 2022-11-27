Изидор считает, что результаты работы Галактионова будут видны во второй половине сезона

Нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал об изменениях в команде под руководством Михаила Галактионова.

— Вы написали Last dance в соцсетях. Что это значит?

— Здесь нет ничего особенного. Я имел в виду только, что мы сыграли последний матч в этом году и все. Очень жаль, что сейчас команда набрала ход и сейчас пауза. Новый тренер пришел, у него большое количество конструктивных идей, мы стараемся реализовать из на поле. Думаю, результат особенно будет виден во второй половине сезона.

— Есть значительные изменения?

— Сейчас слишком рано об этом говорить фундаментально. Мы видим, что новый тренер очень требователен. Это нас мотивирует. Он очень требует и очень жесткий, когда ребята не выполняют требования. Это все, что нам надо, чтобы подняться в таблице.