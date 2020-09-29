Гендиректор «Ротора» рассказал, почему клуб подписал травмированного Джано Ананидзе

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский рассказал, почему клуб подписал полузащитника Джано Ананидзе, у которого была травма. 6 августа было объявлено о подписании контракта, а спустя несколько недель — о его расторжении.

— По Джано я уже говорил, это игрок с именем, и он восстанавливался от травмы, когда мы его подписывали, — сказал Рекечинский в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Но надо прекрасно понимать, что если бы у него не было этого мелкого повреждения, он бы с нами вряд ли подписал контракт. Мы не смогли удовлетворить его финансовые условия, и он бы подписал контракт с более именитым клубом, который находится на верхних строчках РПЛ или какого-то европейского чемпионата. Мы пошли на определенный риск, зная о его повреждении, но нам не приходится выбирать. Джано пошел на наши условия и горел желанием показать себя, перезапустить карьеру.

К сожалению, не получилось. Произошел рецидив травмы. Мы поговорили и поняли, что лучше расстаться. Надо отдать должное Джано, без всяких компенсаций. Он поступил очень красиво, желаем ему здоровья и продолжать ему свою карьеру. Контракт был расторгнут без всяких претензий.