Газзаев заявил, что лимит на легионеров нужно убрать

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, сейчас глава комитета по делам национальностей Государственной Думы РФ Валерий Газзаев прокомментировал слова министра спорта Олега Матыцина по поводу возможного пересмотра лимита на легионеров в футболе.

— Министр спорта Олег Матыцин высказался на тему возможного изменения лимита на легионеров в РПЛ. Что вы думаете на этот счет?

— Я уже неоднократно отвечал на этот вопрос — лимит на легионеров нужно убрать. И российские игроки, и легионеры должны конкурировать друг с другом. Место в стартовом составе должны получать не по льготному положению, а по спортивному принципу. В 2005 и 2008 году лимита вообще не было. ЦСКА и «Зенит» выиграли Кубок УЕФА, сборная России стала призером на Евро.

Должна быть естественная конкуренция, а не так, что по регламенту обязательно в стартовом составе должны играть российские футболисты.

— На фоне выступлений наших команд в еврокубках, руководители РФС и РПЛ могут задуматься о смене лимита?

— Для того чтобы сегодня качественно изменить уровень футбола, необходимы глобальные реформы всего российского футбола. Если система не работает, то обязательно проводить реформы глобального масштаба, о которых я неоднократно высказывался. Их надо рассматривать. Из года в год на международной арене — в Лиге чемпионов, в Лиге Европы мы наступаем на одни и те же грабли. А уровень нашего футбола оценивается по выступлению команд в еврокубках и по выступлению национальной сборной.

— Матыцин так же высказался на тему подготовки тренеров. На ваш взгляд, это правильно, что у нас в ведущих клубах страны работают иностранные специалисты?

— Хотелось бы, чтобы наши молодые и начинающие тренеры составляли конкуренцию, добивались успехов не только во внутреннем чемпионате, но и на международной арене. Конкуренция должна быть везде — и среди тренерского цеха, и среди игроков. Но выбор тренера — прерогатива работодателей, руководителей клубов. Если иностранные тренеры, как, например Дик Адвокат, приносят пользу и развитие нашему футболу, то почему бы и нет. (Константин Колмаков)